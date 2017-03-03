Fikret Orman gÃ¶zÃ¼ne FenerbahÃ§e'de oynayan o futbolcuyu kestirdi

Bakan Ã–zhaseki katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kayserispor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada hakem Ãœmit Ã–ztÃ¼rk'e tepki gÃ¶stererek, "Hakem hatalarÄ± ile ilgili de bir penaltÄ± kesin gibi. Seyirci olarak biz 100 metreden gÃ¶rÃ¼yoruz da, hakem neden iÃ§eride gÃ¶remiyor Ã§ok merak ediyorum. UnutmayacaÄŸÄ±z, bunu da bir kenara yazÄ±yoruz." dedi.