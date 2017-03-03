Fikret Orman gÃ¶zÃ¼ne FenerbahÃ§e'de oynayan o futbolcuyu kestirdi

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netim baÅŸkanÄ± Fikret Orman, 2019'da FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek olan Lens'e gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Ã§evirdi. NabÄ±z yoklayan Orman, sezon bitiminde Lens iÃ§in FenerbahÃ§e ile pazarlÄ±k yapacak.
Bu sezonun baÅŸÄ±nda ezeli rakibi Fenerbahçe'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü alan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n, yine sarÄ±-lacivertli takÄ±ma yönelik flaÅŸ bir hamlede bulunduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Siyah-beyazlÄ±larÄ±n, Fenerbahçe'de bu sezon kiralÄ±k olarak oynayan kanat oyuncusu Jeremain Lens'e kanca attÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. GeçtiÄŸimiz günlerde Ä°ngiltere'ye giden BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n, 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sunderland ekibiyle masaya oturduÄŸu ve nabÄ±z yokladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Siyah-beyazlÄ±larÄ±n, Lens'i gelecek sezon bonservisiyle alarak kadrosuna katmak istediÄŸi ifade edildi. TaraflarÄ±n, sezonun bitimiyle birlikte yeniden bir araya gelerek pazarlÄ±k masasÄ±na oturmalarÄ±nÄ±n beklendiÄŸi kaydedildi.