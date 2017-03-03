Ana Sayfa | SPOR 03/03/2017 12:00

Fikret Orman gÃ¶zÃ¼ne FenerbahÃ§e'de oynayan o futbolcuyu kestirdi


BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netim baÅŸkanÄ± Fikret Orman, 2019'da FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek olan Lens'e gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Ã§evirdi. NabÄ±z yoklayan Orman, sezon bitiminde Lens iÃ§in FenerbahÃ§e ile pazarlÄ±k yapacak.

Bu sezonun baÅŸÄ±nda ezeli rakibi Fenerbahçe'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü alan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n, yine sarÄ±-lacivertli takÄ±ma yönelik flaÅŸ bir hamlede bulunduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Siyah-beyazlÄ±larÄ±n, Fenerbahçe'de bu sezon kiralÄ±k olarak oynayan kanat oyuncusu Jeremain Lens'e kanca attÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. GeçtiÄŸimiz günlerde Ä°ngiltere'ye giden BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n, 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sunderland ekibiyle masaya oturduÄŸu ve nabÄ±z yokladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Siyah-beyazlÄ±larÄ±n, Lens'i gelecek sezon bonservisiyle alarak kadrosuna katmak istediÄŸi ifade edildi. TaraflarÄ±n, sezonun bitimiyle birlikte yeniden bir araya gelerek pazarlÄ±k masasÄ±na oturmalarÄ±nÄ±n beklendiÄŸi kaydedildi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


MaÃ§ sonrasÄ± Bakan Ã–zhaseki'den hakem Ãœmit Ã–ztÃ¼rk'e sert tepki

Bakan Ã–zhaseki katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kayserispor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada hakem Ãœmit Ã–ztÃ¼rk'e tepki gÃ¶stererek, "Hakem hatalarÄ± ile ilgili de bir penaltÄ± kesin gibi. Seyirci olarak biz 100 metreden gÃ¶rÃ¼yoruz da, hakem neden iÃ§eride gÃ¶remiyor Ã§ok merak ediyorum. UnutmayacaÄŸÄ±z, bunu da bir kenara yazÄ±yoruz." dedi.

Jeremain Lens

FenerbahÃ§eli Lens galibiyet sonrasÄ± itiraf etti

Kupa mÃ¼cadelesinde Kayserispor'u maÄŸlup eden FenerbahÃ§e'nin oyuncusu Lens maÃ§ sonrasÄ±nda Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klamada bulundu

sÃ¼per toto sÃ¼per lig

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 23. hafta maÃ§ programÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig 23. hafta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nÄ± Trabzonspor-Kardemir KarabÃ¼kspor yapacak