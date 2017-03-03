94 yÄ±l sonra bir ilk TÃ¼rkiye eskrim sporunda Avrupa Åžampiyonu oldu

TÃ¼rkiye Eskrim Federasyonu neredeyse bir asra yaklaÅŸan tarihinde Ä°brahim Ahmed Acar ile Avrupa ÅžampiyonluÄŸu'nu kazandÄ±.

Bulgaristan'Ä±n Filibe kentinde düzenlenen YÄ±ldÄ±zlar Eskrim Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda kÄ±lÄ±ç kategorisinde yarÄ±ÅŸan milli sporcu Ä°brahim Ahmed Acar, çeyrek final, yarÄ± final ve final müsabakalarÄ±nda eskrimde dünyanÄ±n önde gelen ülkelerinden Rusya ve UkraynalÄ± sporcularÄ± yenerek ülkemize tarihimizdeki ilk Avrupa ÅžampiyonluÄŸunu kazandÄ±rdÄ±.Çeyrek final müsabakasÄ±nda UkraynalÄ± sporcu Bohdan Bohovin'i 15-13 yenerek yarÄ± finale adÄ±nÄ± yazdÄ±ran milli eskrimci Ä°brahim Ahmed Acar, yarÄ± finalde de Rus rakibi Prokhar SvÄ±tÄ±ch 15-13 yenerek finale yükseldi. Finalde UkraynalÄ± Ivan Pysarenko ile karÅŸÄ±laÅŸan Acar, çekiÅŸmeli geçen final müsabakasÄ±nda teknik molaya 8-6 yenik durumda girdi. Ancak mola sonrasÄ±nda rakibine ezici bir üstünlük saÄŸlayan Acar, rakibini 15-11 yenerek Avrupa Åžampiyonu oldu. Ä°brahim Ahmed Acar, elde ettiÄŸi bu baÅŸarÄ±yla 94 yÄ±llÄ±k Türk eskrim tarihinde Olimpiyat OyunlarÄ± ile Avrupa ve Dünya ÅžampiyonalarÄ±'nda ilk altÄ±n madalyayÄ± kazanan sporcu olarak tarihe geçti.