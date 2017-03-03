Ana Sayfa | SPOR 03/03/2017 15:01

Sneijder'dan gelen haber Galatasaray'da moralleri bozdu

Sneijder

GalatasaraylÄ± Wesley Sneijder, dÃ¼n akÅŸamki antrenmanda sakatlandÄ±. YÄ±ldÄ±z futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'da Wesley Sneijder'den gelen haber moralleri bozdu.Üst üste alÄ±nan kötü sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndan kopma noktasÄ±na gelen Aslan'a bir ÅŸok da HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zdan geldi.Dün akÅŸamki antrenmanda adalesinde aÄŸrÄ± hisseden ve çalÄ±ÅŸmayÄ± yarÄ±da bÄ±rakan 32 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun MR'Ä± çekildi.Adalesinde zorlanma tespit edilen Sneijder'in iki hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.Böylelikle kart cezasÄ± bulunan Podolski'nin yanÄ± sÄ±ra, Sneijder de Antalyaspor'a karÅŸÄ± forma giyemeyecek.

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