Aniden yere yÄ±ÄŸÄ±lan Fernando Torres'in saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Deportivo La Coruna ve Atletico Madrid arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada sakatlanan Fernando Torres'in saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bilgi geldi

Dün akÅŸam La Liga'da oynanan Deportivo La Coruna - Atletico Madrid maçÄ±nda sakatlanan Fernando Torres, taburcu oldu.Ä°spanya La Liga'da dün akÅŸam oynanan Deportivo La Coruna - Atletico Madrid maçÄ±nÄ±n 83. dakikasÄ±nda bir hava topu mücadelesinde darbe alarak yere düÅŸen ve bilinç kaybÄ± yaÅŸayan Fernando Torres, hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan tedaviler sonucunda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan Ä°spanyol golcü, bugün taburcu oldu.Hastane çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda görüntülenen Atletico Madrid'li futbolcu, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu ve bir an önce takÄ±ma dönmek istediÄŸini söyledi.