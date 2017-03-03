Dayak yiyen futbolcu ile yollar ayrÄ±lÄ±yor

Stuttgart, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerdekarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kavga sonucunda yaralanan eski GalatasaraylÄ± Grosskreutz ile yollarÄ± ayÄ±rÄ±yor

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, geçtiÄŸimiz günlerde kavgaya karÄ±ÅŸan ve yaralanan eski GalatasaraylÄ± Grosskreutz ile yollarÄ± ayÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor.GeçtiÄŸimiz sezon baÅŸÄ±nda Galatasaray'a transfer olan ancak transferin son gününde bilgileri FIFA'nÄ±n sistemine girilemeyen ve bu nedenle forma giyemeyen Grosskreutz, Almanya'da da tutunamadÄ±. YarÄ±m sezon sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda forma giyemedikten sonra takÄ±mdan ayrÄ±larak Stuttgart'a transfer olan Alman oyuncu, geçtiÄŸimiz günlerde alkollü halde bir kavgaya karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Alman basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, Stuttgart yönetiminin yaÅŸanan disiplinsiz olaylar sonrasÄ± Grosskreutz ile yollarÄ± ayÄ±rmaya karar verdiÄŸi belirtildi.