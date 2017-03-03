FenerbahÃ§e ve Kayserispor'a PFDK ÅŸoku

Spor Toto SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ± Kayserispor ve FenerbahÃ§e PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Spor Toto Süper Lig takÄ±mlarÄ±ndan Fenerbahçe ile Kayserispor'u TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Ziraat Türkiye KupasÄ± çeyrek final ilk maçÄ±nda Kayserispor ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸan Fenerbahçe'nin, taraftarlarÄ±nÄ±n çirkin ve kötü tezahüratÄ± nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.AynÄ± maçta saha olaylarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra usulsüz seyirci alÄ±mÄ± nedeniyle Kayserispor'un da kurula sevk edilmesi yönünde karar alÄ±ndÄ±.Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk'ün ise sözleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.