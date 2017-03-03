Ana Sayfa | SPOR 03/03/2017 20:24

Avrupa Salon ÅžampiyonasÄ±'nda Yasemin Can rekor kÄ±rdÄ±


Avrupa Salon ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lan 23 yaÅŸ altÄ±ndaki grupta yarÄ±ÅŸan Yasemin Can, 3000 metre seÃ§me yarÄ±ÅŸmasÄ±nda rekor kÄ±rarak, finale kaldÄ±.

SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'ta baÅŸlayan 34. Avrupa Salon Atletizm ÅžampiyonasÄ±'nda 3000 metre seçme yarÄ±ÅŸÄ±nda 3 sporcumuz pistte çÄ±ktÄ±. Emine Hatun Tuna ve TuÄŸba Güvenç'in elendiÄŸi yarÄ±ÅŸmalarda kendisine ait olan 23 yaÅŸ altÄ± Türkiye rekorunu kÄ±ran Yasemin Can, Pazar günü yapÄ±lacak finallerde yarÄ±ÅŸmaya hak kazandÄ±.3000 metre yarÄ±ÅŸÄ±nda rakiplerine 20 metre fark atan milli atlet Yasemin Can kendisine ait olan 23 YaÅŸ AltÄ± rekorunu yeniledi.Eski rekorda kendisine ait alan Can, 9.03.01 olan Türkiye rekorunu 8.52.33 olarak yeniden kÄ±rdÄ±.

YASEMÄ°N CAN: "FÄ°NALE KALDIÄžIM Ä°ÇÄ°N ÇOK MUTLUYUM"

3000 bin metrede rekorunu yenileyerek Pazar günü yapÄ±lacak olan finallere kalan Yasemin Can, "Finale kaldÄ±ÄŸÄ±m için çok mutluyum" diyerek ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±. "YarÄ±ÅŸ çok güzel deÄŸildi ama çok kötü de deÄŸildi. ArtÄ±k finali beklemeye baÅŸladÄ±m. Henüz madalya için bir ÅŸey söylemek istemiyorum finali bekleyelim. Bu ÅŸampiyonanÄ±n ardÄ±ndan Dünya ÅŸampiyonasÄ±nda hazÄ±rlanarak madalya için koÅŸacaÄŸÄ±m" dedi.

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