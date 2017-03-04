FenerbahÃ§e-OsmanlÄ±spor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de FenerbahÃ§e rakibi OsmanlÄ±spor'u sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak

Türkiye KupasÄ±'nda Kayserispor'u 3-0 gibi net bir skorla geçen ve morali düzelen Fenerbahçe OsmanlÄ±spor maçÄ±yla Süper Lig'e dönüyor. Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 12 puan gerisine düÅŸen ve son 4 haftadÄ±r ligde kazanamayan Fenerbahçe rakibini yenerek kötü gidiÅŸini noktalamak istiyor. Avrupa kupalarÄ±ndan elenen OsmanlÄ±spor ise üst sÄ±ralara tÄ±rmanmak için galibiyet peÅŸinde olacak.

Fenerbahçe-OsmanlÄ±spor maçÄ± ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

5 Mart Pazar günü KadÄ±köy Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da baÅŸlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.