Ana Sayfa | SPOR 04/03/2017 09:07

FenerbahÃ§e-OsmanlÄ±spor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

FenerbahÃ§e-OsmanlÄ±spor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de FenerbahÃ§e rakibi OsmanlÄ±spor'u sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak

Türkiye KupasÄ±'nda Kayserispor'u 3-0 gibi net bir skorla geçen ve morali düzelen Fenerbahçe OsmanlÄ±spor maçÄ±yla Süper Lig'e dönüyor. Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 12 puan gerisine düÅŸen ve son 4 haftadÄ±r ligde kazanamayan Fenerbahçe rakibini yenerek kötü gidiÅŸini noktalamak istiyor. Avrupa kupalarÄ±ndan elenen OsmanlÄ±spor ise üst sÄ±ralara tÄ±rmanmak için galibiyet peÅŸinde olacak.

Fenerbahçe-OsmanlÄ±spor maçÄ± ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

5 Mart Pazar günü KadÄ±köy Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da baÅŸlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

fenerbahÃ§e

FenerbahÃ§eli yÄ±ldÄ±z futbolcunun babasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti apar topar Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼

FenerbahÃ§eli yÄ±ldÄ±z futbolcu Lens'in babasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Liverpool Arsenal maÃ§Ä±

Liverpool Arsenal maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ä°ngiltere Premier Lig'de bu akÅŸam Liverpool ve Arsenal takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lacak maÃ§ nefes kesecek

BeÅŸiktaÅŸ Ã‡aykur Rizespor

BeÅŸiktaÅŸ Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ ile Ã‡aykur Rizespor takÄ±mlarÄ± mÃ¼cadele edecek