BeÅŸiktaÅŸ Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ ile Ã‡aykur Rizespor takÄ±mlarÄ± mÃ¼cadele edecek

BeÅŸiktaÅŸ ile Çaykur Rizespor, ligde bu akÅŸam 34. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Ä°ki ekip arasÄ±nda geride kalan 33 lig maçÄ±ndan 20'sini BeÅŸiktaÅŸ, 7'sini Çaykur Rizespor kazandÄ±, 6 karÅŸÄ±laÅŸma ise berabere sonuçlandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ rakip fileleri 55 kez havalandÄ±rdÄ±, Çaykur Rizespor ise 32 gol attÄ±. Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Rize'de yapÄ±lan müsabakayÄ± BeÅŸiktaÅŸ, Adriano'nun son dakika golüyle 1-0 kazandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Çaykur Rizespor maçÄ± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

BeÅŸiktaÅŸ Çaykur Rizespor maçÄ± bu akÅŸam saat 19:00'da baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.