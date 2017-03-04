Liverpool Arsenal maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ä°ngiltere Premier Lig'de bu akÅŸam Liverpool ve Arsenal takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lacak maÃ§ nefes kesecek

Premier Lig'in üst sÄ±ralarÄ±nda kÄ±yasÄ±ya bir yarÄ±ÅŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiltere Ligi'nde bu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n önemi ileriki haftalar için büyük olacak. Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndan Arsenal, bu akÅŸam Liverpool deplasmanÄ±na konuk oluyor. Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda son oynanan karÅŸÄ±laÅŸma nefes kesmiÅŸ Liverpool mücadeleyi deplasmanda 4-3'lük skorla kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Liverpool Arsenal maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool Arsenal maçÄ± bu akÅŸam saat 20:30'da baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.