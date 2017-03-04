CHP'li Tekin BingÃ¶l Almanya'ya ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin BingÃ¶l, Almanya'daki ziyaretlerin iptaline sert Ã§Ä±ktÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin Bingöl, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaretinde, MuÅŸ’ta vatandaÅŸlarÄ±n referandumu memleket meselesi olarak görüp ona göre oy kullanacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi."Evet" ve "HayÄ±r" oyu verecekleri ayrÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Bingöl, "Bir seçim stratejisi olarak, 'HayÄ±r' oyu verenleri farklÄ± bir anlayÄ±ÅŸla, ihanetle suçlamak o seçmen kitlesine yapÄ±lacak en büyük haksÄ±zlÄ±ktÄ±r." dedi.

"Asla kabul edemeyiz"

BakanlarÄ±n Almanya programlarÄ±nÄ±n iptal edilmesine de deÄŸinen Bingöl, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Böyle bir ÅŸeyi asla içimize sindiremeyiz çünkü o bakan benim ülkemin bakanÄ±. CHP’nin bakanÄ± olmayabilir ama benim ülkemi temsil ediyor. Seçimle iÅŸ baÅŸÄ±na gelmiÅŸ bir bakan böyle bir muameleye maruz bÄ±rakÄ±lmamalÄ±."