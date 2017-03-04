Ana Sayfa | SPOR 04/03/2017 20:49

BeÅŸiktaÅŸ 1-0 Ã‡aykur Rizespor maÃ§ Ã¶zeti golleri izle

BeÅŸiktaÅŸ Ã‡aykur Rizespor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta BeÅŸiktaÅŸ rakibi Ã‡aykur Rizespor'u 1-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta müsabakasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

13. dakikada ceza sahasÄ± sol çaprazÄ±ndan Talisca'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta, meÅŸin yuvarlak yandan az farkla auta çÄ±ktÄ±.

40. dakikada BeÅŸiktaÅŸ, golü buldu. Soldan Quaresma'nÄ±n pasÄ±yla hareketlenen Adriano'nun pasÄ±nda, ön direkte Cenk Tosun'un müdahale edemediÄŸi topu arka direkte Gökhan Gönül aÄŸlarla buluÅŸturdu: 1-0.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 1-0 BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n üstünlüÄŸüyle tamamlandÄ±.

Ä°kinci yarÄ±

52. dakikada saÄŸdan Quaresma'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta, ceza sahasÄ± içinde AtÄ±nç Nukan'Ä±n kafa vuruÅŸu istediÄŸi gibi olmadÄ± ve top üsten auta çÄ±ktÄ±.

80. dakikada Babel'in soldan pasÄ± sonrasÄ± ceza sahasÄ± saÄŸ çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Talisca'nÄ±n aÅŸÄ±rtma vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak kaleye paralel olarak az farkla auta çÄ±ktÄ±.

88. dakikada Yakoubi'nin ara pasÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ savunmasÄ±nÄ±n arkasÄ±na sarkan Kweuke, kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Bu oyuncunun ÅŸutunu çekmekte gecikmesinin arÄ±ndan araya AtÄ±nç Nukan girerken, Çaykur Rizespor önemli bir gol fÄ±rsatÄ±nÄ± deÄŸerlendiremedi. Bu pozisyonda AtÄ±nç Nukan yerdeyken topun koluna isabet etmesi nedeniyle konuk ekip oyuncularÄ± penaltÄ± itirazÄ±nda bulundu.

BeÅŸiktaÅŸ maçtan 1-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

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