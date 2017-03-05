Caner Erkin'den ikinci tÃ¼tÃ¼n hatasÄ± Fikret Orman ne yapacak

Daha Ã¶nce nargile iÃ§erken yakalanan BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin, ÅŸimdi de puroyla yakalandÄ±. Erkin'in restoranda sigara iÃ§ilmemesine raÄŸmen yasaÄŸÄ± delmesi ve eski eÅŸiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±n gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmemesi nedeniyle Fikret Orman'Ä±n futbolcu iÃ§in ne karar vereceÄŸi merak konusu.

BeÅŸiktaÅŸ'ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, yasak olduÄŸu halde restoranda puro içerken görüntülendi. SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle takÄ±mdan ve futbol hayatÄ±ndan uzak kalan Caner Erkin, yine de her geçen gün adÄ±ndan söz ettiriyor. Åžükran OvalÄ± ile evliliÄŸi ve eski eÅŸi Asena Atalay'la olaylÄ± nafaka davasÄ±, Caner Erkin'i ismini magazin basÄ±nÄ±ndan eksik etmiyor. Gece hayatÄ±na düÅŸkünlüÄŸüyle de bilinen Erkin, son görüntüsüyle yine tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Caner Erkin, EÅŸi Åžükran OvalÄ±'yla gittiÄŸi mekanda puroyla görüntülendi. Üstelik restoranda sigara içilmesinin yasak olduÄŸu, buna raÄŸmen yasaÄŸÄ± deldiÄŸi belirtildi.