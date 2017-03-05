Ana Sayfa | SPOR 05/03/2017 11:13

94 yÄ±llÄ±k tarihte bir ilk ErdoÄŸan eskrimde Avrupa ÅŸampiyonu olan sporcuyu kutladÄ±


TÃ¼rkiye Eskrim Federasyonu 94 yÄ±ldÄ±r kazanamadÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonluÄŸu TÃ¼rkiye'ye getirdiÄŸi iÃ§in gurur duyuyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa YÄ±ldÄ±zlar Eskrim ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan milli sporcuya tebrik telgrafÄ± gÃ¶nderdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Avrupa YÄ±ldÄ±zlar Eskrim ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan milli sporcu Ä°brahim Ahmed Acar'Ä± kutladÄ±.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamada, ErdoÄŸan'Ä±n Bulgaristan'da düzenlenen ÅŸampiyonada Avrupa Åžampiyonu olarak tarihi bir baÅŸarÄ± elde eden Acar'a tebrik telgrafÄ± gönderdiÄŸi belirtildi. Öte yandan bu madalya, Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 94 yÄ±llÄ±k tarihindeki ilk altÄ±n madalyasÄ± oldu.

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