Bunlara uymayan yandÄ± iÅŸte Galatasaray'Ä±n yeni teknik hocasÄ± Tudor'un kanunlarÄ±

Galatasaray'Ä±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°gor Tudor, Antalyaspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi taktikleri geliÅŸtiriyor. Ã–ndekilerin geriye, geridekilerin ileriyle destek vermesini isteyen HÄ±rvat Hoca, herhangi bir 10 numara belirlemediÄŸini sÃ¶yleyerek, "Oyuncular sisteme deÄŸil, sistem oyunculara karar verir. " dedi.

Florya'da Ä°gor Tudor rüzgarlarÄ± esmeye devam ediyor.KafasÄ±nda belirlediÄŸi taktik düzeni BeÅŸiktaÅŸ derbisinde deneyen Ä°gor Tudor, yarÄ±nki Antalyaspor deplasmanÄ±nda cezalÄ± Podolski, sakat Sneijder ve son anda sakatlanan de Jong'u kullanamayacak olmasÄ±na raÄŸmen, sisteminde bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmeyi düÅŸünmüyor. TakÄ±mÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da da bu görüÅŸünü net ÅŸekilde dile getiren Tudor'un, "Oyuncular sisteme deÄŸil, sistem oyunculara karar verir. Forma kimdeyse, en iyi ÅŸekilde mücadelesini vermek zorunda. Galatasaray'da oynamak bu disiplini gerektirir" dediÄŸi öÄŸrenildi.

3'LÜ DEFANSA DÖNECEK

TakÄ±mdaki yÄ±ldÄ±z oyuncu-rotasyon oyuncusu kavramÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmak için herkese eÅŸit davranan, adalete önem veren 38 yaÅŸÄ±ndaki çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, Poldi'nin yerine oynatacaÄŸÄ± Eren Derdiyok'u, kenarlardan Bruma ve Garry Rodrigues'le destekleyecek.

HERKES YARDIM EDECEK

Sneijder'in yerine takÄ±mda herhangi bir 10 numara belirlemeyen Tudor, öndekilerin geriye, geridekilerin de ileriye destek vermesini ÅŸart koÅŸuyor. Bunun için takÄ±m koÅŸu mesafesini 120 kilometre seviyesine çekmeyi hedefleyen HÄ±rvat hoca, bir yandan da 10 numarasÄ±z bir oyun düzenini yerleÅŸtirmek için çaba sarf ediyor.

Kaynak: Fanatik