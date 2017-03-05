Galatasaray'a Antalya'da bÃ¼yÃ¼k darbe taraftarlar yÃ¶netime tepki gÃ¶sterdi

Galatasaray yarÄ±n oynanacak Antalyaspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi havalimanÄ±na iniÅŸ yaptÄ±. Taraftar yÃ¶netime ve futbolculara tepkilerini otobÃ¼sÃ¼ yumruklayarak gÃ¶sterdi.

Galatasaray, Pazartesi oynayacaÄŸÄ± Antalyaspor maçÄ± için saat 13.20'de Antalya'ya geldi. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ± havalimanÄ±nda bir grup taraftar karÅŸÄ±ladÄ±. Futbolcu ve yöneticileri protesto eden taraftarlar, kötü gidiÅŸata tepki gösterdi.

TAKIM OTOBÜSÜNÜ YUMRUKLADILAR

Bir taraftar 'Ey ruh neredesin. Bize eski Cim Bom'u verin' yazÄ±lÄ± pankart açtÄ±. Futbolcu ve yöneticiler, kendilerini bekleyen Galatasaray otobüsüne bindikten sonra taraftarlar otobüsün önünde protestolarÄ±nÄ± sürdürdü. Bu sÄ±rada uzaklaÅŸtÄ±rmak isteyen polis ile taraftarlar tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sürede kavgaya dönüÅŸtü. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± yumruk ve tekmelerin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgayÄ±, taraftar grubu temsilcisi Bahtiyar Muradov ve arkadaÅŸlarÄ± ayÄ±rdÄ±. BazÄ± taraftarlar hareket eden otobüse yumruk ve tekmelerle saldÄ±rdÄ±. Bu saldÄ±rganlarÄ± da polis uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

"SADECE TEPKÄ° GÖSTERDÄ°K"

Taraftar temsilcisi Bahtiyar Muradov, uzun aradan sonra ilk kez takÄ±mÄ± çiçeksiz karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek, "Hiçbir arkadaÅŸÄ±mÄ±z futbolcularla fotoÄŸraf çektirmedi. Sadece tepkimizi tezahüratlarla dile getirdik. Ancak bir anda yaÅŸanan olaylar bizleri de üzdü" dedi. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan HollandalÄ± futbolcu Sneijder, dünkü idmanda sakatlÄ±k geçiren De Jong ve sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± olan Podolski'nin yanÄ± sÄ±ra tedavisi devam eden Serdar Aziz, Antalya'ya getirilmedi. Teknik direktör Igor Tudor'un Antalya kafilesinde ÅŸu isimler yer alÄ±yor: "Muslera, Ahmet ÇalÄ±k, Yasin Öztekin, Selçuk Ä°nan, Eren Derdiyok, Linnes, Rodrigues, Sinan GümüÅŸ, Cenk Gönen, Bruma, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Semih Kaya, Tolga CiÄŸerci, Pesqueira, Cavanda ve Sabri SarÄ±oÄŸlu."