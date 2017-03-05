Ana Sayfa | SPOR 05/03/2017 19:44

YÃ¶netim istifa diyen FenerbahÃ§e taraftarÄ± stadyumdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±


FenerbahÃ§e ve OsmanlÄ±spor mÃ¼cadelesinde "YÃ¶netim istifa" ve "Ali KoÃ§ baÅŸkan, FenerbahÃ§e ÅŸampiyon" diye tezahÃ¼ratlarÄ± yapan ve kavga eden taraftarlarÄ±n biletleri iptal edilerek stadyumdan atÄ±ldÄ±.

Fenerbahçe ile OsmanlÄ±spor arasÄ±ndaki mücadeleye giden taraftar sayÄ±sÄ± az olurken, tribündeki taraftarlar arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±. MaçÄ±n baÅŸÄ±nda bir kÄ±sÄ±m taraftarÄ±n "Yönetim Ä°stifa" tezahüratlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± duyulurken, bir kÄ±sÄ±m taraftarÄ±n bu tezahüratlarÄ± yapanlarÄ±n olduÄŸu bölümlere giderek kavga ettiÄŸi belirtildi. Bu kavgalarÄ±n ardÄ±ndan, "Yönetim Ä°stifa" ÅŸeklinde baÄŸÄ±ran taraftarlar stadyumdan çÄ±karÄ±ldÄ±. Maçtan önce de Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m aleyhine açÄ±lmasÄ± planlanan bazÄ± pankartlar ile bir kÄ±sÄ±m taraftarÄ±n biletlerinin iptal edildiÄŸi kaydedildi.Öte yandan, geçen hafta "Ali Koç baÅŸkan, Fenerbahçe ÅŸampiyon" tezahüratÄ± yapÄ±lan Maraton tribün alt kÄ±sÄ±mdaki bazÄ± kategorilerin taraftarlara kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Elle oynadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor Mehmet Topal'Ä±n golÃ¼ tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

Bu akÅŸam KadÄ±kÃ¶y'de oynanan FenerbahÃ§e - OsmanlÄ±spor maÃ§Ä±nda sarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n son dakikada Mehmet Topal'Ä±n golÃ¼yle galibiyet almasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Futbolcunun gole elle mÃ¼dahale ettiÄŸi sÃ¶yleniyor.


Galatasaray'a Antalya'da bÃ¼yÃ¼k darbe taraftarlar yÃ¶netime tepki gÃ¶sterdi

Galatasaray yarÄ±n oynanacak Antalyaspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi havalimanÄ±na iniÅŸ yaptÄ±. Taraftar yÃ¶netime ve futbolculara tepkilerini otobÃ¼sÃ¼ yumruklayarak gÃ¶sterdi.


Bunlara uymayan yandÄ± iÅŸte Galatasaray'Ä±n yeni teknik hocasÄ± Tudor'un kanunlarÄ±

Galatasaray'Ä±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°gor Tudor, Antalyaspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi taktikleri geliÅŸtiriyor. Ã–ndekilerin geriye, geridekilerin ileriyle destek vermesini isteyen HÄ±rvat Hoca, herhangi bir 10 numara belirlemediÄŸini sÃ¶yleyerek, "Oyuncular sisteme deÄŸil, sistem oyunculara karar verir. " dedi.