YÃ¶netim istifa diyen FenerbahÃ§e taraftarÄ± stadyumdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§e ve OsmanlÄ±spor mÃ¼cadelesinde "YÃ¶netim istifa" ve "Ali KoÃ§ baÅŸkan, FenerbahÃ§e ÅŸampiyon" diye tezahÃ¼ratlarÄ± yapan ve kavga eden taraftarlarÄ±n biletleri iptal edilerek stadyumdan atÄ±ldÄ±.

Fenerbahçe ile OsmanlÄ±spor arasÄ±ndaki mücadeleye giden taraftar sayÄ±sÄ± az olurken, tribündeki taraftarlar arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±. MaçÄ±n baÅŸÄ±nda bir kÄ±sÄ±m taraftarÄ±n "Yönetim Ä°stifa" tezahüratlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± duyulurken, bir kÄ±sÄ±m taraftarÄ±n bu tezahüratlarÄ± yapanlarÄ±n olduÄŸu bölümlere giderek kavga ettiÄŸi belirtildi. Bu kavgalarÄ±n ardÄ±ndan, "Yönetim Ä°stifa" ÅŸeklinde baÄŸÄ±ran taraftarlar stadyumdan çÄ±karÄ±ldÄ±. Maçtan önce de Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m aleyhine açÄ±lmasÄ± planlanan bazÄ± pankartlar ile bir kÄ±sÄ±m taraftarÄ±n biletlerinin iptal edildiÄŸi kaydedildi.Öte yandan, geçen hafta "Ali Koç baÅŸkan, Fenerbahçe ÅŸampiyon" tezahüratÄ± yapÄ±lan Maraton tribün alt kÄ±sÄ±mdaki bazÄ± kategorilerin taraftarlara kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.