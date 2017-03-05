Ana Sayfa | SPOR 05/03/2017 20:27

Elle oynadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor Mehmet Topal'Ä±n golÃ¼ tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor


Bu akÅŸam KadÄ±kÃ¶y'de oynanan FenerbahÃ§e - OsmanlÄ±spor maÃ§Ä±nda sarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n son dakikada Mehmet Topal'Ä±n golÃ¼yle galibiyet almasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Futbolcunun gole elle mÃ¼dahale ettiÄŸi sÃ¶yleniyor.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasÄ±nda OsmanlÄ±spor'u Mehmet Topal'Ä±n son dakika golüyle 1-0 yendi. MaçÄ±n bitmesinin ardÄ±ndan ise büyük bir tartÄ±ÅŸma alevlendi. 90+1. dakikada Mehmet Topal'Ä±n ceza alanÄ± içerisinde karambolde attÄ±ÄŸÄ± golle elle oynadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. OsmanlÄ±sporlu taraftarlar hakeme bu yönde itiraz etse de karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Alper Ulusoy golü verdi.

Ä°ÅŸte Mehmet Topal'Ä±n golü:


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