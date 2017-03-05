Elle oynadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor Mehmet Topal'Ä±n golÃ¼ tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

FenerbahÃ§e ve OsmanlÄ±spor mÃ¼cadelesinde "YÃ¶netim istifa" ve "Ali KoÃ§ baÅŸkan, FenerbahÃ§e ÅŸampiyon" diye tezahÃ¼ratlarÄ± yapan ve kavga eden taraftarlarÄ±n biletleri iptal edilerek stadyumdan atÄ±ldÄ±.