Elle oynadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor Mehmet Topal'Ä±n golÃ¼ tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

Bu akÅŸam KadÄ±kÃ¶y'de oynanan FenerbahÃ§e - OsmanlÄ±spor maÃ§Ä±nda sarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n son dakikada Mehmet Topal'Ä±n golÃ¼yle galibiyet almasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Futbolcunun gole elle mÃ¼dahale ettiÄŸi sÃ¶yleniyor.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasÄ±nda OsmanlÄ±spor'u Mehmet Topal'Ä±n son dakika golüyle 1-0 yendi. MaçÄ±n bitmesinin ardÄ±ndan ise büyük bir tartÄ±ÅŸma alevlendi. 90+1. dakikada Mehmet Topal'Ä±n ceza alanÄ± içerisinde karambolde attÄ±ÄŸÄ± golle elle oynadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. OsmanlÄ±sporlu taraftarlar hakeme bu yönde itiraz etse de karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Alper Ulusoy golü verdi.
Ä°ÅŸte Mehmet Topal'Ä±n golü: