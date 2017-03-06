Ana Sayfa | SPOR 06/03/2017 13:07

Eski PSG'li futbolcu vergi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Bir zamanlar PSG'de forma giyen ÅŸimdilerde Brasiliense'de oynayan Souza, Paracatu karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesi soyunma odasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Brezilya basÄ±nÄ±nda çÄ±kan haberlere göre, faal futbol hayatÄ±na ülkesinin amatör kulüplerinden Brasiliense'de devam eden 38 yaÅŸÄ±ndaki Souza, takÄ±mÄ±nÄ±n Paracatu ile yapacaÄŸÄ± maça gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± için çÄ±kamadÄ±. Vergi kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla maç öncesi soyunma odasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan orta saha oyuncusunun, emniyetteki sorgusu devam ediyor. Fransa temsilcisi PSG formasÄ±nÄ± 2008 yÄ±lÄ±nda giyen Silva, ülkesinde ise Sao Paulo, Gremio, Fluminense ve Cruzeiro gibi köklü takÄ±mlarda da oynamÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

mehmet topal

Mehmet Topal tartÄ±ÅŸÄ±lan golÃ¼n ardÄ±ndan hakemi uyarmÄ±ÅŸ

OsmanlÄ±spor''a attÄ±ÄŸÄ± golle tartÄ±ÅŸma yaratan FenerbahÃ§eli Mehmet Topal, olaylÄ± golÃ¼n ardÄ±ndan hakeme topun eline Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±


OsmanlÄ±spor'un yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼ HÃ¼seyin CimÅŸir hakkÄ±mÄ±zÄ± helal etmiyoruz

FenerbahÃ§e ile oynayan ve son dakika yenilen OsmanlÄ±spor isyan bayraÄŸÄ±nÄ± Ã§ekti. OsmanlÄ±spor'un yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼ HÃ¼seyin CimÅŸir hakem Alper Ulusoy'a tepkisini sosyal medya hesabÄ±ndan gÃ¶sterdi.


Kale Ã¶nÃ¼nden dÄ±ÅŸarÄ± attÄ± Burak YÄ±lmaz'Ä±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± gol hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Guanghzou Evergrande ile Beijing Guoan maÃ§Ä±na Burak YÄ±lmaz'Ä±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± gol damga vurdu.