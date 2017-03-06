Eski PSG'li futbolcu vergi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Bir zamanlar PSG'de forma giyen ÅŸimdilerde Brasiliense'de oynayan Souza, Paracatu karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesi soyunma odasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Brezilya basÄ±nÄ±nda çÄ±kan haberlere göre, faal futbol hayatÄ±na ülkesinin amatör kulüplerinden Brasiliense'de devam eden 38 yaÅŸÄ±ndaki Souza, takÄ±mÄ±nÄ±n Paracatu ile yapacaÄŸÄ± maça gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± için çÄ±kamadÄ±. Vergi kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla maç öncesi soyunma odasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan orta saha oyuncusunun, emniyetteki sorgusu devam ediyor. Fransa temsilcisi PSG formasÄ±nÄ± 2008 yÄ±lÄ±nda giyen Silva, ülkesinde ise Sao Paulo, Gremio, Fluminense ve Cruzeiro gibi köklü takÄ±mlarda da oynamÄ±ÅŸtÄ±.