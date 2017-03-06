Mehmet Topal tartÄ±ÅŸÄ±lan golÃ¼n ardÄ±ndan hakemi uyarmÄ±ÅŸ

OsmanlÄ±spor''a attÄ±ÄŸÄ± golle tartÄ±ÅŸma yaratan FenerbahÃ§eli Mehmet Topal, olaylÄ± golÃ¼n ardÄ±ndan hakeme topun eline Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Lig Radyo Genel YayÄ±n Yönetmeni Mehmet Ayan'a açÄ±klamalarda bulunan Mehmet Topal, tartÄ±ÅŸmalarÄ±n merkezinde olmaktan ötürü canÄ±nÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"Maçta olaÄŸanüstü bir efor sarf ettim." diyen deneyimli oyuncu, "Son dakikalarda da çok yorulmuÅŸtum. KöÅŸe vuruÅŸundan gelen topu görmedim bile. Ellerim açÄ±ktÄ± top çarptÄ±. Bilerek elime almadÄ±m. Öylesine Allah ne verdiyse vurdum. Golden sonra hakeme baktÄ±m kararÄ±yla ilgili. Golü verdiÄŸine göre kapalÄ± olduÄŸunu düÅŸündüÄŸünü sandÄ±m. Santraya giderken bana sordu. 'Elim kapalÄ±ydÄ± ama çarptÄ± hocam' dedim. Hakeme topun çarptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledim; daha ne yapabilirdim ki? Pozisyonu sabaha kadar en az 100 kez tekrar izledim. Sabah 09.00'da uyudum. 11.00'e kadar 2 saat uyuyabildim. ÇocuÄŸumun doktor randevusu vardÄ± sabah öÄŸleden sonraya ertelemek zorunda kaldÄ±m. YapÄ±lan eleÅŸtirilere çok incindim, canÄ±m acÄ±dÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸtu.