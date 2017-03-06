Antalyaspor Galatasaray maÃ§Ä± muhtemel 11'ler

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de mÃ¼cadele edecek olan Antalyaspor ve Galatasaray'Ä±n muhtemel 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n uzaÄŸÄ±nda kalan Galatasaray, kötü gidiÅŸe dur demek için Antalyaspor karÅŸÄ±sÄ±na mutlak galibiyet parolasÄ±yla çÄ±kacak.

Sneijder ve De Jong'un sakatlÄ±ÄŸÄ±, Podolski'nin de cezasÄ± nedeniyle forma giyemeyeceÄŸi maçta teknik direktör Igor Tudor, kafasÄ±nda ilk 11'i ÅŸekillendirdi.

Sneijder'in yokluÄŸunda Josue'ye, Podolski'nin yerine Eren Derdiyok'a forma verecek HÄ±rvat teknik adam, stoper bölgesinde sürpriz bir karara imza attÄ±. Tudor'un, bu akÅŸamki mücadelede Hakan Balta'nÄ±n yerine Ahmet ÇalÄ±k'a forma vereceÄŸi öÄŸrenildi.

Devre arasÄ±nda 2.5 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen 23 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, ÅŸu ana kadar fazla oynama ÅŸansÄ± bulamamÄ±ÅŸtÄ±. (Fanatik)

Antalyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Diego, Chico, SakÄ±b, Zeki, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz

Galatasaray: Muslera, Semih Chedjou, Ahmet ÇalÄ±k, Carole, Selçuk, Tolga, Josue, Yasin, Bruma, Eren