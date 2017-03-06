Ana Sayfa | SPOR 06/03/2017 19:02

Manchester United'da oynayan Ä°brahimovic Ã‡in'e mi transfer olacak


BaÅŸarÄ±lÄ± futbolcu Zlatan Ä°brahimovic'in Ã‡in'e gideceÄŸi sÃ¶yleniyor.

Ä°ngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ä°brahimovic ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.Ä°sveçli yÄ±ldÄ±zÄ±n sezon sonunda Çin'e transfer olma ihtimali olduÄŸu ifade edildi.Özellikle alacaÄŸÄ± yÄ±llÄ±k ücretinin (14.2 milyon pound) Ada'dakinden çok daha yüksek olacaÄŸÄ± ihtimalinin ardÄ±ndan Zlatan'Ä±n da kariyerine Çin'de devam etmeyi düÅŸündüÄŸü dile getirildi.

MOURINHO: ZLATAN'A YALVARMAM

Ajansspor'un haberine göre; Jose Mourinho, geçtiÄŸimiz günlerde golcü futbolcunun takÄ±mdan ayrÄ±lÄ±p ayrÄ±lmayacaÄŸÄ± sorusuna, Zlatan'a yalvarmam. Ama taraftarlar evine gidip onu ikna etmeye çalÄ±ÅŸabilirler." yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti. Normal ÅŸartlarda Zlatan Ä°brahimovic'in sözleÅŸmesi 30 Haziran 2017 tarihinde bitiyor. 35 yaÅŸÄ±ndaki golcü futbolcu oynadÄ±ÄŸÄ± 39 maçta 26 gol atÄ±p 6 asist yaptÄ±. Manchester United ise Premier Lig'de 49 puanla 6. sÄ±rada bulunuyor.

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