Hakem o hareketinden sonra GalatasaraylÄ± teknik direktÃ¶r Tudor'u tribÃ¼ne yolladÄ±

Galatasaray teknik direktÃ¶rÃ¼ Igor Tudor, Antalyaspor'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele verdikleri maÃ§ta olumsuz hareketleri nedeniyle trÃ¼bÃ¼ne gÃ¶nderildi
Bu aksam Antalyaspor ve Galatasaray arasÄ±nda oynanan maç sÄ±rasÄ±nda sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin teknik direktorü Igor Tudor hakem tarafÄ±ndan tribüne gönderildi.
Ä°ÅžTE Ä°LK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Eren
Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Diego, Chicco, SakÄ±b, Salih, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz