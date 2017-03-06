Ana Sayfa | SPOR 06/03/2017 20:06

Hakem o hareketinden sonra GalatasaraylÄ± teknik direktÃ¶r Tudor'u tribÃ¼ne yolladÄ±

Igor Tudor

Galatasaray teknik direktÃ¶rÃ¼ Igor Tudor, Antalyaspor'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele verdikleri maÃ§ta olumsuz hareketleri nedeniyle trÃ¼bÃ¼ne gÃ¶nderildi

Bu aksam Antalyaspor ve Galatasaray arasÄ±nda oynanan maç sÄ±rasÄ±nda sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin teknik direktorü Igor Tudor hakem tarafÄ±ndan tribüne gönderildi. 

Ä°ÅžTE Ä°LK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Eren

Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Diego, Chicco, SakÄ±b, Salih, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz

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