Ana Sayfa | SPOR 06/03/2017 20:15

Hakeme yumruk attÄ± polisler sahaya koÅŸtu

YeÅŸilkÃ¶yspor

AmatÃ¶r Lig Klasman Grubu 6. hafta maÃ§Ä±nda YeÅŸilkÃ¶ysporlu bir futbolcu hakeme yumruk ile saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in maÃ§ tatil oldu

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi BayrampaÅŸa StadÄ±'nda oynanan maçta 78. dakikada Ä°stanbulspor korner kullandÄ±. YeÅŸilköyspor kalecisi Mert topu kornere doÄŸru çeldi ancak ceza alanÄ± içinde YeÅŸilköysporlu oyuncu Ä°smail Aslan'Ä±n top eline çarptÄ±. Hakem Sezer YalçÄ±n bir anlÄ±k duraksamanÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbulspor lehine penaltÄ± kararÄ± verdi.

"ALLAH SENÄ° KAHRETSÄ°N" DEYÄ°P YUMRUK ATTI

PenaltÄ± atÄ±lmadan önce YeÅŸilköysporlu oyuncular hakeme itiraz etti. AtÄ±ÅŸÄ± kullanan Gani, sarÄ±-siyahlÄ± ekibi 2-1 öne geçirdi. Golün ardÄ±ndan YeÅŸilköysporlu oyunculardan Muhammet Ali Atam, hakeme tepkisini sürdürüp, 'Allah seni kahretsin' deyince ikinci sarÄ± kartÄ±nÄ± gördü ve ihraç oldu. Futbolcu bunun üzerine hakeme yumruk attÄ±.

POLÄ°S OLAYA EL KOYDU

Burnuna darbe alan suratÄ± kan içinde kalan Hakem Sezer YalçÄ±n, Polisler eÅŸliÄŸinde soyunma odasÄ±na giderken, YeÅŸilköysporlu futbolcuyu takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ve hocalarÄ± engellediler.

OlayÄ±n ardÄ±ndan YeÅŸilköyspor Teknik Direktörü Zeki Ersoy Hakem Sezer YalçÄ±n'Ä±n soyunma odasÄ±na gidip özür diledi. Hakem YalçÄ±n, daha sonra BayrampaÅŸa Devlet Hastanesi giderek darp raporu aldÄ±. ArdÄ±ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m Karakoluna giderek kendisine saldÄ±ran futbolcudan ÅŸikayetçi oldu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Antalyaspor Galatasaray

Antalyaspor 2-3 Galatasaray maÃ§ sonucu

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Antalyaspor ve Galatasaray arasÄ±nda oynana maÃ§Ä±n kazananÄ± sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip oldu

Igor Tudor

Hakem o hareketinden sonra GalatasaraylÄ± teknik direktÃ¶r Tudor'u tribÃ¼ne yolladÄ±

Galatasaray teknik direktÃ¶rÃ¼ Igor Tudor, Antalyaspor'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele verdikleri maÃ§ta olumsuz hareketleri nedeniyle trÃ¼bÃ¼ne gÃ¶nderildi


Manchester United'da oynayan Ä°brahimovic Ã‡in'e mi transfer olacak

BaÅŸarÄ±lÄ± futbolcu Zlatan Ä°brahimovic'in Ã‡in'e gideceÄŸi sÃ¶yleniyor.