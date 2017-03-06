Hakeme yumruk attÄ± polisler sahaya koÅŸtu

AmatÃ¶r Lig Klasman Grubu 6. hafta maÃ§Ä±nda YeÅŸilkÃ¶ysporlu bir futbolcu hakeme yumruk ile saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in maÃ§ tatil oldu

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi BayrampaÅŸa StadÄ±'nda oynanan maçta 78. dakikada Ä°stanbulspor korner kullandÄ±. YeÅŸilköyspor kalecisi Mert topu kornere doÄŸru çeldi ancak ceza alanÄ± içinde YeÅŸilköysporlu oyuncu Ä°smail Aslan'Ä±n top eline çarptÄ±. Hakem Sezer YalçÄ±n bir anlÄ±k duraksamanÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbulspor lehine penaltÄ± kararÄ± verdi.

"ALLAH SENÄ° KAHRETSÄ°N" DEYÄ°P YUMRUK ATTI

PenaltÄ± atÄ±lmadan önce YeÅŸilköysporlu oyuncular hakeme itiraz etti. AtÄ±ÅŸÄ± kullanan Gani, sarÄ±-siyahlÄ± ekibi 2-1 öne geçirdi. Golün ardÄ±ndan YeÅŸilköysporlu oyunculardan Muhammet Ali Atam, hakeme tepkisini sürdürüp, 'Allah seni kahretsin' deyince ikinci sarÄ± kartÄ±nÄ± gördü ve ihraç oldu. Futbolcu bunun üzerine hakeme yumruk attÄ±.

POLÄ°S OLAYA EL KOYDU

Burnuna darbe alan suratÄ± kan içinde kalan Hakem Sezer YalçÄ±n, Polisler eÅŸliÄŸinde soyunma odasÄ±na giderken, YeÅŸilköysporlu futbolcuyu takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ve hocalarÄ± engellediler.

OlayÄ±n ardÄ±ndan YeÅŸilköyspor Teknik Direktörü Zeki Ersoy Hakem Sezer YalçÄ±n'Ä±n soyunma odasÄ±na gidip özür diledi. Hakem YalçÄ±n, daha sonra BayrampaÅŸa Devlet Hastanesi giderek darp raporu aldÄ±. ArdÄ±ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m Karakoluna giderek kendisine saldÄ±ran futbolcudan ÅŸikayetçi oldu.