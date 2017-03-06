Ana Sayfa | SPOR 06/03/2017 20:56

Antalyaspor 2-3 Galatasaray maÃ§ sonucu

Antalyaspor Galatasaray

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Antalyaspor ve Galatasaray arasÄ±nda oynana maÃ§Ä±n kazananÄ± sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip oldu

Süper Toto Süper Lig'in kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu. KarÅŸÄ±laÅŸmada ilk golü sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipten Bruma kaydederken ikinci golü ise Eren Derdiyok buldu. Ä°lk yarÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru Antalyaspor'un attÄ±ÄŸÄ± gol ev sahibi takÄ±ma umut oldu. 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Antalyaspor rakibi Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda beraberlik yakaladÄ±. MaçÄ±n uzatma dakikalarÄ±nda Galatasaray lehine hakemin verdiÄŸi frikik dolayÄ±sÄ±yla sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar son dakikada Eren Derdiyok'un kafa golü ile 3 puanÄ±n sahibi oldu.

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