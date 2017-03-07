BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcunun oÄŸlu reklam yÃ¼zÃ¼ oldu

BeÅŸiktaÅŸ'ta oynayan futbolcu Atiba Hutchinson'un oÄŸlu Noah, BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarÄ±n sevgilisi haline geldi. YÃ¶netimde bunu fÄ±rsat bilerek Noah'Ä± Kartal YuvasÄ±'nÄ±n Ã§ocuk Ã¼rÃ¼nlerini tanÄ±tmasÄ± iÃ§in reklam yÃ¼zÃ¼ yaptÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n KanadalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Atiba Hutchinson'un minik oÄŸlu Noah, siyahlÄ± beyazlÄ± taraftarlarÄ±n sevgilisi oldu. BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ±nÄ±n ilgisini görmezden gelmeyen yönetim, Atiba Hutchinson'Ä±n oÄŸlu Noah'Ä± Kartal YuvasÄ± çocuk ürünlerinin yeni yüzü olarak belirledi. Sevimli miniÄŸin reklam yüzü olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çekimlerin gerçekleÅŸtiÄŸi ve tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n bugün yapÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.