Ana Sayfa | SPOR 07/03/2017 10:02

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcunun oÄŸlu reklam yÃ¼zÃ¼ oldu


BeÅŸiktaÅŸ'ta oynayan futbolcu Atiba Hutchinson'un oÄŸlu Noah, BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarÄ±n sevgilisi haline geldi. YÃ¶netimde bunu fÄ±rsat bilerek Noah'Ä± Kartal YuvasÄ±'nÄ±n Ã§ocuk Ã¼rÃ¼nlerini tanÄ±tmasÄ± iÃ§in reklam yÃ¼zÃ¼ yaptÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n KanadalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Atiba Hutchinson'un minik oÄŸlu Noah, siyahlÄ± beyazlÄ± taraftarlarÄ±n sevgilisi oldu. BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ±nÄ±n ilgisini görmezden gelmeyen yönetim, Atiba Hutchinson'Ä±n oÄŸlu Noah'Ä± Kartal YuvasÄ± çocuk ürünlerinin yeni yüzü olarak belirledi. Sevimli miniÄŸin reklam yüzü olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çekimlerin gerçekleÅŸtiÄŸi ve tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n bugün yapÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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Milli sporcunun sÃ¼ngerle doldurduÄŸu hayali havuz rezaletine bakan el attÄ±

Atlama Milli TakÄ±mÄ± sporcusu olan Yaprak Selin Keskin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼ngerle doldurduÄŸu hayali havuz ile sÃ¼rdÃ¼rmesi Ã¼zerine Ã§Ä±kan haberlere karÅŸÄ± Bakan KÄ±lÄ±Ã§ duruma el attÄ±. Milli sporcunun yarÄ±ÅŸmalara Ankara Eryaman'daki TÃ¼rkiye Olimpiyat HazÄ±rlÄ±k Merkezi'nde hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.


Ä°mzayÄ± attÄ± Mehmet Ekici'nin akÄ±beti belli oldu

Trabzonspor'da kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Mehmet Ekici'nin FenerbahÃ§e ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


BabasÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti maÃ§a Ã§Ä±karak takÄ±mÄ±n kazanmasÄ±nda etkili oldu

OsmanlÄ±spor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±na babasÄ±nÄ± kaybetmesine raÄŸmen Ã§Ä±kan futbolcu Jeremain Lens sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n galibiyet almasÄ±na da yardÄ±mcÄ± oldu.