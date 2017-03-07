Ä°mzayÄ± attÄ± Mehmet Ekici'nin akÄ±beti belli oldu

Trabzonspor'da kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Mehmet Ekici'nin FenerbahÃ§e ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Trabzonspor Genel Sekreteri GençaÄŸa Meriç, Radyospor'a konuÅŸtu. Meriç, kadro dÄ±ÅŸÄ± olan Mehmet Ekici'nin Fener'e imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±: "Mehmet Ekici konusunda BaÅŸkanÄ±mÄ±z Muharrem Usta kararÄ±nÄ± vermiÅŸtir. Kendisi etik olmayan bir ÅŸekilde bir kulübe söz vermiÅŸ. BaÅŸkanÄ±mÄ±z kendisinin izni ile Ä°stanbul ekipleriyle görüÅŸtü ve BeÅŸiktaÅŸ'la anlaÅŸtÄ±. Ama kendisi sonra F.Bahçe'ye gitmek istedi, kendi yolunu kendisi çizdi... Mehmet, BeÅŸiktaÅŸ'a gitseydi, Tolgay'Ä± herkes ister biz de isteyebilirdik. Ama Fenerbahçe'ye imza atmÄ±ÅŸ."