Milli sporcunun sÃ¼ngerle doldurduÄŸu hayali havuz rezaletine bakan el attÄ±

Atlama Milli TakÄ±mÄ± sporcusu olan Yaprak Selin Keskin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼ngerle doldurduÄŸu hayali havuz ile sÃ¼rdÃ¼rmesi Ã¼zerine Ã§Ä±kan haberlere karÅŸÄ± Bakan KÄ±lÄ±Ã§ duruma el attÄ±. Milli sporcunun yarÄ±ÅŸmalara Ankara Eryaman'daki TÃ¼rkiye Olimpiyat HazÄ±rlÄ±k Merkezi'nde hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, yüzmede Atlama Milli TakÄ±mÄ± sporcusu olan Yaprak Selin Keskin'in, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bundan sonra Ankara'daki Türkiye Olimpiyat HazÄ±rlÄ±k Merkezi'nde yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bakan KÄ±lÄ±ç, milli sporcu Yaprak Selin'in çalÄ±ÅŸacak havuz bulamadÄ±ÄŸÄ± için antrenmanlarÄ±nÄ± içi sünger dolu havuzda yaptÄ±ÄŸÄ± yönünde medyada yer alan haberler üzerine, sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klamada bulundu. Bakan KÄ±lÄ±ç, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Milli sporcumuz Yaprak Selin Keskin, antrenmanlarÄ±nÄ± bundan böyle Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat HazÄ±rlÄ±k Merkezi'mizde sürdürecek. Yaprak kardeÅŸimiz, yarÄ±ÅŸmalara ve spor yaÅŸantÄ±sÄ±na artÄ±k çok daha konsantre ve rahat ÅŸekilde hazÄ±rlanacak. BakanlÄ±k olarak geleceÄŸimizin en büyük deÄŸerleri olan genç sporcularÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸimi ve refahÄ± adÄ±na var gücümüzle çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."