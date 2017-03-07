Galatasaray'da sÃ¼rpriz istifa geldi

Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nasuhi Sezgin, Antalyaspor- Galatasaray maÃ§Ä± sonrasÄ± istifasÄ±nÄ± resmi site Ã¼zerinden yaptÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetici Nasuhi Sezgin, dün oynanan maçÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar nedeniyle bugün tekrar düzeltme yayÄ±nladÄ±, Sportif A.Åž'deki görevinden istifa ettiÄŸini duyurdu. Galatasaray resmi internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: "Deplasmanda Antalyaspor'u 3-2'lik skorla yendiÄŸimiz maçÄ±n ardÄ±ndan sÄ±caÄŸÄ± sÄ±caÄŸÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±m açÄ±klamalarÄ±n kamuoyunda farklÄ± yorumlara neden olduÄŸunu üzülerek görmekteyim.YaÅŸanan beklenmedik puan kayÄ±plarÄ±nÄ± hatÄ±rlatmak amacÄ±yla 'BildiÄŸiniz nedenlerle kaybettik' demek isterken, sehven aÄŸzÄ±mdan çÄ±kan "Bilerek kaybettik" ifadesinin kötü niyetle yorumlanmasÄ± beni derinden üzdü. Åžahsen, bu sezon ligde yaÅŸanan vahim hatalarÄ±n, çalÄ±nan skandal düdüklerin spor kamuoyu tarafÄ±ndan net olarak görüldüÄŸünü ve tüm bu hatalarÄ±n rakiplerin lehine bizim aleyhimize olduÄŸunun da gayet iyi bilindiÄŸini düÅŸünüyorum. Sözlerimin de bu manada deÄŸerlendirmesi gerektiÄŸine inanÄ±yorum.Galatasaray'Ä±n tÄ±pkÄ± geçmiÅŸte olduÄŸu gibi dün de sahada verdiÄŸi haklÄ± ve tertemiz mücadelenin en yalÄ±n, en çÄ±plak hali maçÄ±n uzatma dakikalarÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± golün ardÄ±ndan futbolcumuz Eren Derdiyok'un bakÄ±ÅŸlarÄ±nda gizlidir.YaÅŸanan rezaletler karÅŸÄ±sÄ±nda susanlara sesleniyorum: Eren Derdiyok'un bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sakÄ±n aklÄ±nÄ±zdan çÄ±karmayÄ±n, o gözlerde haklÄ± olanlarÄ±n cesareti ve gururu gizlidir. O gözler, 25 milyon GalatasaraylÄ±nÄ±n gözleridir ve nereye sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rsanÄ±z sÄ±ÄŸÄ±nÄ±n o gözler hep üzerinizde olacaktÄ±r.Tüm bu çÄ±plak gerçeklere raÄŸmen, Galatasaray camiasÄ±na zarar vermek isteyenlere fÄ±rsat tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m için Sportif A.Åž.'deki futbolla ilgili görevlerimden istifa ediyorum.Kamuoyuna saygÄ±larÄ±mla.Nasuhi Sezgin Galatasaray Spor Kulübü BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±"