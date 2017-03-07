Ana Sayfa | SPOR 07/03/2017 15:14

Olympiakos BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ± yÃ¶netecek hakem belli oldu

Olympiakos BeÅŸiktaÅŸ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda mÃ¼cadele edecek olan BeÅŸiktaÅŸ ve Olympiakos karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hakemi belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacaÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçÄ±nÄ±, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek.Pire'deki Georgios Karaiskakis StadÄ±'nda, 9 Mart PerÅŸembe günü TSÄ° 23.05'te baÅŸlayacak müsabakada Makkelie'nin yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Hessel Steegstra ile Mario Diks yapacak.Jan Vries'in dördüncü hakemliÄŸi üstleneceÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilave yardÄ±mcÄ± hakemleri ise Kevin Blom ve Kamphuis Jochem olacak.

 
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