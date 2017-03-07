FenerbahÃ§e maÃ§Ä± sonu oldu hakem tÃ¼m bÃ¼yÃ¼k maÃ§lardan mahrum bÄ±rakÄ±ldÄ±

UEFA, HÄ±rvat hakem Ivan Bebek'in Braga-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Ã¼Ã§ kÄ±rmÄ±zÄ± kartla sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n elenmesine sebep olduÄŸu iÃ§in ilk elit kategoriden dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ daha sonra tÃ¼m bÃ¼yÃ¼k maÃ§larda hakemlik yapamayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Avrupa Ligi'nde geçtiÄŸimiz sezon yönettiÄŸi Braga-Fenerbahçe karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, HÄ±rvat hakem Ivan Bebek'in adeta sonu oldu. 39 yaÅŸÄ±ndaki hakem, Portekiz'deki üçüncü tur maçÄ±nda sarÄ±-lacivertli ekip aleyhine kararlarÄ± ve çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± üç kÄ±rmÄ±zÄ± kartla Fenerbahçe'nin elenmesinde bir numaralÄ± sorumlu haline gelmiÅŸti. Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatÄ± zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi, 2017 listesinde 1. kategoriye düÅŸürdü. Ancak bununla da yetinilmedi ve ikinci bir ceza olarak tüm büyük maçlardan mahrum bÄ±rakÄ±ldÄ±. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düÅŸük müsabakalar verildi.

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Åžampiyonlar Ligi'nde bu haftaki maçlar için de HÄ±rvat hakeme görev verilmedi. Böylece Bebek'in Devler Ligi özlemi sürdü, kendisi tam 1 yÄ±l önceki Braga-Fenerbahçe maçÄ±ndan sonra hiçbir Åžampiyonlar Ligi'nde düdük çalamadÄ±. 1. kategori hakemlerine de bu ligde maç veren UEFA, Fenerbahçe'nin tepkisinin odaÄŸÄ±ndaki ismi tercih etmedi. UEFA'nÄ±n gelecek vaat eden önemli hakemleri arasÄ±nda gösterilen Ivan Bebek, geçtiÄŸimiz yÄ±llarda ise bir çok önemli maçta düdük çalmÄ±ÅŸtÄ±. Åžampiyonlar Ligi'nde düdük çaldÄ±ÄŸÄ± Real Madrid-Shakhtar, Chelsea-Schalke, Kopenhag-Juventus, PSG-Leverkusen, Spartak-Barcelona mücadeleleri bunlardan bazÄ±larÄ±ydÄ±.