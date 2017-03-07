Ana Sayfa | SPOR 07/03/2017 16:40

Galatasaray taraftarÄ±na Bruma mÃ¼jdesi

Bruma

Galatasaray Futbol DirektÃ¶rÃ¼ Cenk ErgÃ¼n, Bruma'nÄ±n takÄ±mdaki geleceÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda Antalyaspor, sahasÄ±nda Galatasaray'a 3-2 maÄŸlup oldu. Ä°lk yarÄ±da çok iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ± maçÄ± koparabilecek gol pozisyonlarÄ±na da girdiklerini aktaran Cenk Ergün, "Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda oyun terse döndü. HocanÄ±n tribüne gönderilmesi, Carole'nin sakatlÄ±ÄŸÄ± eklendi. Bruma'nÄ±n gol pozisyonu var. Son dakikaymÄ±ÅŸ. Bazen böyle olmasÄ± gerekiyor. Moralimizin yükselmesi bizi sevenlerin yeniden kucaklamasÄ±, sarÄ±lmasÄ± için bazen böyle maçlara ihtiyaç oluyor" dedi.

"ÅžÄ°DDETLÄ° PROTESTO"

Tudor'un tribüne gönderilmesi hakkÄ±nda da konuÅŸan Ergün, "Faul pozisyonu vardÄ±. HocamÄ±z kulübede masörün çantasÄ±na tekme atmÄ±ÅŸ. Hakem de 'Åžiddetli protesto' adÄ± altÄ±nda hocamÄ±zÄ± tribüne gönderdi. Olabiliyor böyle kararlar. Sonuca bakmak lazÄ±m. Disiplin sevki ulaÅŸÄ±rsa gerekeni yaparÄ±z" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

"BRUMA Ä°LE GÖRÜÅžÜYORUZ"

Bruma ile de maç sonu konuÅŸtuÄŸunu dile getiren Ergün, "Bruma kendisine gösterilen ikinci sarÄ± kartÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸunu söyledi. TakÄ±mÄ± yalnÄ±z bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± için üzgündü. Bruma ile görüÅŸmelerimiz devam ediyor. Çok fazla uzatmadan sezon içinde anlaÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

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