Ana Sayfa | SPOR 07/03/2017 19:20

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± verdi iÅŸte FenerbahÃ§e'nin yeni teknik direktÃ¶rÃ¼


FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, gelecek sezon iÃ§in Aykut Kocaman ile transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Spor Toto Süper Lig'de ÅŸampiyonluk ÅŸansÄ±nÄ± mucizelere bÄ±rakan ve Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸimdiden baÅŸladÄ±.Bu sezon ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±na erken veda eden sarÄ± lacivertliler yeni sezon için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±. Advocaat ile yeni sezonda devam etmeyi düÅŸünmeyen sarÄ± lacivertli yönetim Aykut Kocaman'Ä± takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirmeyi planlanÄ±yor. Hatta bunun için iddiaya göre deneyimli teknik adamla temasa bile geçildi. Konyaspor yönetimi ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginlik sonrasÄ± ayrÄ±lÄ±k planlarÄ± yapan Kocaman, yeni sezonda bir sürpriz olmazsa sarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda olacak. Deneyimli teknik adama sezon baÅŸÄ± teklif yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Atiker Konyaspor'u yarÄ± yolda bÄ±rakmak istemeyen Kocaman teklifi geri çevirmiÅŸti. ArdÄ±ndan Advocaat göreve gelmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Sadece bir kez yenilmiÅŸti boksÃ¶r Erkan Teper ÅŸampiyonluk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kÄ±yor

Almanya'nÄ±n Leipzik kentinde 18 Mart'ta IBF ÅŸampiyonluk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak olan aÄŸÄ±r sÄ±klet boksÃ¶r Erkan Teper, antrenmanda 7 kilo verdi.


Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisi Tai-Chi ÅžampiyonasÄ±nda birinciliÄŸi TÃ¼rkiye'ye getirdi

Cumhuriyet Ãœniversitesi Beden EÄŸitimi ve Spor YÃ¼ksekokulu Ã¶ÄŸrencisi BurÃ§in Urhan 2. DÃ¼nya Tai-Chi ÅžampiyonasÄ±nda birinci oldu.

Bruma

Galatasaray taraftarÄ±na Bruma mÃ¼jdesi

Galatasaray Futbol DirektÃ¶rÃ¼ Cenk ErgÃ¼n, Bruma'nÄ±n takÄ±mdaki geleceÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu