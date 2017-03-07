Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± verdi iÅŸte FenerbahÃ§e'nin yeni teknik direktÃ¶rÃ¼

FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, gelecek sezon iÃ§in Aykut Kocaman ile transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Spor Toto Süper Lig'de ÅŸampiyonluk ÅŸansÄ±nÄ± mucizelere bÄ±rakan ve Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸimdiden baÅŸladÄ±.Bu sezon ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±na erken veda eden sarÄ± lacivertliler yeni sezon için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±. Advocaat ile yeni sezonda devam etmeyi düÅŸünmeyen sarÄ± lacivertli yönetim Aykut Kocaman'Ä± takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirmeyi planlanÄ±yor. Hatta bunun için iddiaya göre deneyimli teknik adamla temasa bile geçildi. Konyaspor yönetimi ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginlik sonrasÄ± ayrÄ±lÄ±k planlarÄ± yapan Kocaman, yeni sezonda bir sürpriz olmazsa sarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda olacak. Deneyimli teknik adama sezon baÅŸÄ± teklif yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Atiker Konyaspor'u yarÄ± yolda bÄ±rakmak istemeyen Kocaman teklifi geri çevirmiÅŸti. ArdÄ±ndan Advocaat göreve gelmiÅŸti.