Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisi Tai-Chi ÅžampiyonasÄ±nda birinciliÄŸi TÃ¼rkiye'ye getirdi

Cumhuriyet Ãœniversitesi Beden EÄŸitimi ve Spor YÃ¼ksekokulu Ã¶ÄŸrencisi BurÃ§in Urhan 2. DÃ¼nya Tai-Chi ÅžampiyonasÄ±nda birinci oldu.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden EÄŸitimi ve Spor Yüksekokulu 1. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Burçin Urhan'Ä±n, Polonya'nÄ±n VarÅŸova ÅŸehrinde 32 ülkenin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilen 2. Dünya Tai-Chi ÅžampiyonasÄ±nda birinci olduÄŸu bildirildi. CÜ'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada görüÅŸlerine yer verilen Urhan, ÅŸampiyona öncesinde uzun bir kamp sürecinden geçtiÄŸini belirtti. Çin'de 1 ay süren bir kamp programÄ± olduÄŸunu aktaran Urhan, "Çok ÅŸükür çalÄ±ÅŸmamÄ±n, emeklerimin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±m, ülkeme ÅŸampiyonlukla döndüm. Ülkeme, üniversiteme, okuluma ÅŸampiyonlukla dönmenin ve bu üniversitenin öÄŸrencisi olmanÄ±n gururunu yaÅŸÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±. Burçin Urhan, ÅŸampiyon olmasÄ±nda katkÄ±sÄ± ve desteÄŸi bulunanlara teÅŸekkür etti.