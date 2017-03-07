Sadece bir kez yenilmiÅŸti boksÃ¶r Erkan Teper ÅŸampiyonluk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kÄ±yor

Almanya'nÄ±n Leipzik kentinde 18 Mart'ta IBF ÅŸampiyonluk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak olan aÄŸÄ±r sÄ±klet boksÃ¶r Erkan Teper, antrenmanda 7 kilo verdi.

AÄŸÄ±r sÄ±klet boksör Erkan Teper, 18 Mart'ta Almanya'nÄ±n Leipzik kentinde IBF ÅŸampiyonluk maçÄ±na çÄ±kÄ±yor. Alman boksör Marius Wach, karÅŸÄ±sÄ±nda yumruk sallayacak olan Teper, antrenman temposunu yükseltirken, 7 kilo vererek 114 kiloya indi. Maça çok iyi hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Erkan Teper, "Yeni antrenörümle çok iyi anlaÅŸÄ±yoruz. Kendisi dünyanÄ±n efsanelerindendir. Sevenlerime özellikle bu maçÄ±mÄ± kaçÄ±rmamalarÄ±nÄ± tavsiye ediyorum çünkü yeni antrenörümün verdiÄŸi taktikler çerçevesinde bir maç çÄ±karacaÄŸÄ±m. Eski antrenörüm ile bir türlü ortak yolu bulamamÄ±ÅŸtÄ±k, bende yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸiklikler bana olumsuz yansÄ±dÄ±. O yüzden kendisiyle yollarÄ± ayÄ±rmak zorunda kaldÄ±k. Hedefimiz dünya ÅŸampiyonu olarak ülkemize aÄŸÄ±r sÄ±klette bir ilk yaÅŸatÄ±p, dünya ÅŸampiyonluk kemerini getirmektir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.