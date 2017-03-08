Barcelona PSG maÃ§Ä± Ã¶ncesi TÃ¼rkleri Ã¶rnek gÃ¶sterdi ilham almalÄ±yÄ±z

Barcelona, PSG yenilgisinin ardÄ±ndan turu geÃ§menin formÃ¼lÃ¼nÃ¼ TÃ¼rklerden ilham almakta buldu. Galatasaray ve Trabzon'un kazandÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± Ã¶rnek gÃ¶sterdi.

Barcelona'nÄ±n resmi internet sitesi, Devler Ligi'ndeki 4-0'lÄ±k Paris Saint-Germain yenilgisinin rövanÅŸÄ± öncesi Türkiye'de yaÅŸanmÄ±ÅŸ geri dönüÅŸleri örnek göstererek, "Tur için neden olmasÄ±n" dedi. Sitenin Türkçe edisyonunda Galatasaray'Ä±n Neuchatel Xamax'Ä± 5-0 devirdiÄŸi maçÄ±n yanÄ± sÄ±ra Türkiye'nin Euro 2008 yolculuÄŸunda geri dönerek kazandÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalar örnek gösterildi.

TRABZON'UN ZAFERÄ°NÄ° UNUTMADILAR

Sitede ayrÄ±ca 1992'de Trabzonspor'a karÅŸÄ± ilk maçta yenildikten sonra Camp Nou'da kazandÄ±klarÄ± maçÄ± da hatÄ±rlatan Katalanlar, "Bordo-mavili ekip gündüz oynanan ilk maçÄ± Avni Aker'de Hamdi Aslan'Ä±n golüyle 1-0 kazanÄ±rken, rövanÅŸta o zaman spikerlerin 'Nou Camp' dediÄŸi statta Karadeniz ekibi 7-2 yenilmekten kurtulamadÄ±. Gollerin üçü Koeman, ikisi Stoichkov, Begiristain ve Amor'dan gelirken Özkan Sümer'in ekibinin ÅŸeref sayÄ±larÄ±nÄ± Hami MandÄ±ralÄ± ve Soner Boz kaydetti. Johan Cruyff'un ekibi o sezon kupayÄ± Alex Ferguson'un çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Manchester United'a finalde kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± ifadelerine yer verildi. Barça, bugün saat 22.45'te PSG'yi aÄŸÄ±rlayacak.