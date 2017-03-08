Ana Sayfa | SPOR 08/03/2017 13:04

Ä°gor Tudor aÃ§Ä±kladÄ± Sneijder iÃ§in yol gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ mÃ¼


Ä°gor Tudor'un Rize ve BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ±nda da oynatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 3-4-3 sistemine gÃ¶re Sneijder'i nerede oynatacaÄŸÄ± merak ediliyor.

Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±nda ilk galibiyetini Antalyaspor deplasmanÄ±nda alan Igor Tudor, SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda tüm taÅŸlarÄ± yerinden oynatacaÄŸa benziyor... HÄ±rvat hocanÄ±n Rize ve BeÅŸiktaÅŸ maçlarÄ±nda da oynatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 3-4-3 sistemi Antalya'da tam anlamÄ±yla gün yüzüne çÄ±ktÄ±. Takvim'in haberine göre; bu sistemde en çok dikkat çeken nokta, ofansif orta alan oyuncusunun bulunmamasÄ±... Tudor'un 3-4-3'te Ä±srar etmesi durumunda Sneijder'in nasÄ±l görev yapacaÄŸÄ± merak konusu. HollandalÄ± yÄ±ldÄ±z BeÅŸiktaÅŸ derbisinde ileri 3'lünün solunda görev yapmÄ±ÅŸ fakat hiçbir varlÄ±k gösterememiÅŸti. Buna karÅŸÄ±n Antalya'da bu bölgede oynayan Bruma performansÄ±yla yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±. Tüm bu geliÅŸmeler "Sneijder sezon sonu yolcu" iddialarÄ±nÄ± da da güçlendiriyor.

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