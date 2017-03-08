2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyi stadÄ± seÃ§ildi

2016'da tÃ¼m dÃ¼nyada aÃ§Ä±lan statlarÄ±n arasÄ±nda en iyi stat BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n evi Vodafone Arena seÃ§ildi

BeÅŸiktaÅŸ Kulübüne ev sahipliÄŸi yapan Vodafone Arena, 2016'da tüm dünyada açÄ±lan statlarÄ±n deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± halk oylamasÄ±nda birinciliÄŸe ulaÅŸtÄ±. Siyah-beyazlÄ± kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Polonya'nÄ±n "stadiumDB.com" internet sitesi tarafÄ±ndan düzenlenen yarÄ±ÅŸmada, 100 ülkeden 82 bin 826 kiÅŸi oy kullandÄ±.Vodafone Arena, aldÄ±ÄŸÄ± 27 bin 386 oyla halk oylamasÄ± kategorisinde en iyi stat olarak gösterildi.

Oylamada Trabzonspor'un yeni stadÄ± Medical Park Arena beÅŸinci, EskiÅŸehirspor'un Yeni EskiÅŸehir StadÄ± sekizinci, Sivasspor'un Sivas Yeni 4 Eylül StadÄ± ise dokuzuncu sÄ±rada yer aldÄ±.Jüri oylamasÄ±yla oluÅŸturulan sÄ±ralamada ise Vodafone Arena, Londra StadÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan ikinci oldu.

"Vodafone Arena bir cazibe merkezi halini aldÄ±"

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, Vodafone Arena'nÄ±n dünyanÄ±n en iyi statlarÄ± arasÄ±nda gösterilmesinden büyük gurur duyduklarÄ±nÄ± belirtti.

"Vodafone Arena daha birinci yÄ±lÄ±nÄ± doldurmadan hem eÅŸsiz mimarisi hem de teknik özellikleriyle Ä°stanbul'un önemli bir dokusu haline geldi." diyen Orman, "Biz yÄ±llar önce BeÅŸiktaÅŸlÄ±larÄ± Avrupa'nÄ±n en iyi stadÄ±na kavuÅŸturacak dev bir projenin hayallerini kurarken, ÅŸimdi bu hayalin gerçekleÅŸtirmenin onurunu ve gururunu duyuyorum. Sadece bir stadyum olarak deÄŸil aynÄ± zamanda bir eÄŸlence merkezi, konser arenasÄ±, yaÅŸam alanÄ± ve moda merkezi olarak konumlandÄ±rÄ±larak ÅŸehre ve semte hizmet eden çok amaçlÄ± bir ÅŸehir kompleksi, bir cazibe merkezi halini aldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.