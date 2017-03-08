Kupa mÃ¼cadelesinde Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§larÄ±nÄ±n tarihi belli oldu

Ä°gor Tudor'un Rize ve BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ±nda da oynatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 3-4-3 sistemine gÃ¶re Sneijder'i nerede oynatacaÄŸÄ± merak ediliyor.