Kupa mÃ¼cadelesinde Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§larÄ±nÄ±n tarihi belli oldu

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, kupa mücadelesinde 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak maçlarÄ±n programÄ± ÅŸöyle:
4 Nisan SalÄ±:
20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Manisa 19 MayÄ±s)
5 Nisan ÇarÅŸamba:
18.00 Çaykur Rizespor-KasÄ±mpaÅŸa (Çaykur Didi)
20.30 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)
6 Nisan PerÅŸembe:
20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya BüyükÅŸehir Belediye)