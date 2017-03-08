Ana Sayfa | SPOR 08/03/2017 14:19

Kupa mÃ¼cadelesinde Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§larÄ±nÄ±n tarihi belli oldu

ziraat tÃ¼rkiye kupasÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, kupa mücadelesinde 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak maçlarÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

4 Nisan SalÄ±:

20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Manisa 19 MayÄ±s)

5 Nisan ÇarÅŸamba:

18.00 Çaykur Rizespor-KasÄ±mpaÅŸa (Çaykur Didi)

20.30 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

6 Nisan PerÅŸembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya BüyükÅŸehir Belediye)

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