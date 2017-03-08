Galatasarayâ€™Ä±n toplam borcu aÃ§Ä±klandÄ±

31 AralÄ±k 2016 tarihi itibarÄ±yla sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n kaÃ§ TL borcu olduÄŸu belli oldu

Galatasaray'Ä±n 31 AralÄ±k 2016 tarihi itibarÄ±yla toplam borcunun 1 milyar 831 milyon TL olduÄŸu açÄ±klandÄ±.Galatasaray Kulübü'nün 2017 mart ayÄ± olaÄŸan divan kurulu toplantÄ±sÄ±nda, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n borcu açÄ±klandÄ±. ToplantÄ±da mali konularla ilgili açÄ±klamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Ä°smail SarÄ±kaya, 31 aralÄ±k 2016 itibarÄ±yla kulübün toplam borcunun 1 milyar 831 milyon TL, alacaklarÄ±nÄ±n ise 641 milyon TL olduÄŸunu söyledi. SarÄ±kaya, konsolide borç alacak farkÄ±nÄ±n ise 1 milyar 190 milyon TL olduÄŸunu ifade etti. 2016 yÄ±lÄ± bütçesinde hedefledikleri gelir ve giderlerin tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°smail SarÄ±kaya, "2016 gelir hedefinin 106 milyon 283 bin 943 TL olarak belirlendi. Ancak 82 milyon 742 bin 321 lira gelir elde edildi. 110 milyon 913 bin 150 TL gider hedeflendi. Ancak 158 milyon 306 bin 604 TL gider oluÅŸtu" diye konuÅŸtu.

Gider fazlasÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ±n erkek basketbol takÄ±mÄ±nÄ±n THY Euroleague'de oynamasÄ±nÄ±n önemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ä°smail SarÄ±kaya, "Geçen sezon Eurocup'Ä± kazanan takÄ±mÄ± bu sene Euroleague'de mücadele ediyor. Bu yüzden ekstra transferler yapÄ±ldÄ±. YabancÄ± oyunculara ödediÄŸimiz ücretlerde kur farkÄ± oluÅŸtu. Avrupa Ligi'nde 2 katÄ± deplasman gideri var. Erkek basketbolunda böyle ciddi bir artÄ±ÅŸ oldu" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Erkek basketbol takÄ±mÄ± için ise 2016 yÄ±lÄ±nda 28 milyon 925 bin TL ayrÄ±lmasÄ±na raÄŸmen giderin 46 milyon 747 bin TL olduÄŸu açÄ±klandÄ±.