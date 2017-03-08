Olympiakos BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ, Olympiakos takÄ±mÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Olympiakos BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± 9 Mart PerÅŸembe akÅŸamÄ± saat 23:05'te baÅŸlayacak. Mücadele TRT 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

CANER ERKÄ°N KADRODA

Caner Erkin, Olympiakos ile oynanacak maç için kafileyle birlikte Yunanistan’a geldi. 23 Ekim’de Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bir süredir tedavisi devam eden siyah-beyazlÄ± futbolcu, Olympiakos maçÄ±nÄ±n kadrosunda yer aldÄ±. Öte yandan UEFA listesinde bulunmayan Ersan Adem Gülüm de kafileyle birlikte Atina’ya geldi.