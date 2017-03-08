Ana Sayfa | SPOR 08/03/2017 16:03

Siyah beyazlÄ± ekip Yunanistan'a gitti

beÅŸiktaÅŸ

UEFA mÃ¼cadelesinde Yunan ekibi Olympiakos ile mÃ¼cadele edecek olan BeÅŸiktaÅŸ Yunanistan'a gitti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçÄ±nda yarÄ±n Olympiakos ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan BeÅŸiktaÅŸ, Yunanistan'a geldi. BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Yunanistan'a galibiyet için geldiklerini söyledi.BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarÄ±n TSÄ° 23.05'te Pire kentindeki Georgios Karaiskakis StadÄ±'nda oynayacaÄŸÄ± Olympiakos maçÄ± için Yunanistan'a geldi. Teknik Direktör kafileye kadroda yer alan tüm futbolcularÄ± dahil etti. Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ± karÅŸÄ±layan bir grup taraftar futbolcularla fotoÄŸraf çektirdi.

HavalimanÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulunan BeÅŸiktaÅŸ Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Olympiakos'un güçlü bir takÄ±m olduÄŸunu belirterek, "Bizim gibi çok ateÅŸli bir taraftara sahip olduÄŸunu biliyoruz. Biz de çok güçlüyüz. Buraya galibiyet için geldik. Ä°nÅŸallah centilmence, güzel bir maç olur. Neticeyi de inÅŸallah lehimize çevireceÄŸiz diye düÅŸünüyorum" dedi.BeÅŸiktaÅŸ kafilesi, güvenlik önlemleri altÄ±nda kalacaÄŸÄ± otele geçti.

 
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