CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r maÃ§ sonrasÄ± eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi oldu

Real Madrid-Napoli maÃ§Ä±nÄ± yÃ¶neten CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r performansÄ±yla tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

Ä°talyanlar'a göre ÇakÄ±r çaldÄ±ÄŸÄ± düdüklerle tartÄ±ÅŸmalÄ± pozisyonlara imzasÄ±nÄ± attÄ±. MaçÄ±n 76. dakikasÄ±nda Mertens, topsuz alanda Carvajal'Ä±n dirseÄŸine maruz kaldÄ±. Bu pozisyonun ardÄ±ndan dördüncü hakeme itirazda bulunan Mertens, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, "Hem Real Madrid hem de hakeme karÅŸÄ± oynadÄ±k" ifadesini kullandÄ±. Napoli tribünleri de tartÄ±ÅŸmalÄ± kararlara imza atan ÇakÄ±r'Ä± sÄ±k sÄ±k protesto etti. Hakem performansÄ±nÄ± analiz eden Ä°l Napoli, "OmuzlarÄ±nda finalin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± bulunan Cüneyt ÇakÄ±r, tatmin etmeyen bir performans gösterdi. Ä°yi deÄŸildi" yorumlarÄ±nda bulundu. Corriere dello Sport da, "Napoli'nin iki penaltÄ±sÄ± verilmedi. Åžimdi bize mÄ±zÄ±kçÄ± diyecekler. Ancak Juventus'a karÅŸÄ± olanlarla, Napoli de pek ÅŸanslÄ± sayÄ±lmaz." ifadesini kullandÄ±.