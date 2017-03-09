Ana Sayfa | SPOR 09/03/2017 11:37

Galatasaray yeni sezon iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ± Khacheridi ile anlaÅŸtÄ±


Galatasaray gelecek sezon iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. YÃ¶netim, Evgen Khacheridi ile transfer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarÄ± sÄ±vayan Galatasaray'Ä±n ilk transferinin Dinamo Kiev yönetimi tarafÄ±ndan sözleÅŸmesini yenilemediÄŸi için kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Evgen Khacheridi olduÄŸu iddia edildi. 1+1 kanalÄ±nda yer alan haberde Kacheridi'nin menajeri Vadim Shablii'nin Türk ortaÄŸÄ±nÄ±n sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekiple ön-protokol imzaladÄ±ÄŸÄ± gündeme getirildi. Son dönemde Türk takÄ±mlarÄ±yla oldukça sÄ±kÄ± baÄŸlarÄ± olan Shablii'nin, bu transfer sayesinde oldukça yüklü bir aracÄ±lÄ±k ücreti kazanacaÄŸÄ± da belirtildi.

KHACHERIDI KÄ°MDÄ°R?

29 yaÅŸÄ±ndaki Evgen Khacheridi, stoper bölgesinde görev yapÄ±yor. Evgen Khacheridi, ÅŸimdiye kadar ülkesi dÄ±ÅŸÄ±na hiç çÄ±kmadÄ±.Olkom altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen Evgen Khacheridi, Volyn Lutsk'a oradan da Dinamo Kiev'e transfer oldu. 1.98 boyundaki Evgen Khacheridi, bu sezon 20 maça çÄ±ktÄ± ve 1 kez de fileleri havalandÄ±rdÄ±. Evgen Khacheridi'nin sözleÅŸmesi sezon sonunda bitiyor. Evgen Khacheridi'in transfermarkt deÄŸeri ise 7.5 milyon Euro.

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