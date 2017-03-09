Ana Sayfa | SPOR 09/03/2017 12:44

BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka maÃ§Ä±nda gerginlik kadÄ±n taraftarlar yaralandÄ±


8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nde oynanan BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan- PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka maÃ§Ä±nda taraftarlar arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼dÃ¼. YabancÄ± maddeler atan taraftarlar kadÄ±nlarÄ± yaraladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n, FIBA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rövanÅŸÄ±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'yÄ± konuk ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma, taraftarlar arasÄ±nda yaÅŸanan olaylar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat durdu. BJK Akatlar Arena'daki maçÄ±n ilk çeyreÄŸinde iki ekip taraftarlarÄ± arasÄ±nda önce sözlü atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Daha sonra taraftarlar birbirlerine yabancÄ± madde atarken, müsabakanÄ±n hakemleri oyunu durdu. Periyodun bitmesine 1 dakika 50 saniye kala baÅŸlayan olaylarda emniyet mensuplarÄ± PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka taraftarlarÄ±nÄ± tribünlerin arkasÄ±na götürdü.

BEÅžÄ°KTAÅžLI YÖNETÄ°CÄ° TARAFTARLARI SAKÄ°NLEÅžTÄ°RMEYE ÇALIÅžTI

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, salona inerek taraftarlarÄ± sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen gerginlik devam ederken, taraftarlar birbirlerine aralarÄ±nda yanÄ±cÄ± maddeler de olmak üzere ÅŸiÅŸe, bozuk para ve çakmak attÄ±.Olaylarda yaralanan iki taraftara saÄŸlÄ±k ekiplerinin müdahale ettiÄŸi görüldü. Güvenlik görevlilerin önlemleri almasÄ±ndan sonra hakemler tekrar salona geldi ve müsabakaya yaklaÅŸÄ±k 30 dakikalÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan devam edildi.

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