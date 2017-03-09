7 dakikada Ã¼Ã§ gol PSG KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± maÃ§la ilgili ilk kez konuÅŸtu

PSG KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± NasÄ±r el-Halifi dÃ¼n oynanan PSG-Barcelona maÃ§Ä± sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yaparak, "7 dakikada Ã¼Ã§ gol yemek Ã§ok aÄŸÄ±r" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rövanÅŸ maçÄ±nda FransÄ±z temsilcisi Paris-Saint Germain'in (PSG) Ä°spanyol ekibi Barcelona'ya 6-1 yenilerek elenmesi, FransÄ±z basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer buldu. Gazeteler, PSG'nin 4-0'lÄ±k skor avantajÄ±yla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± rövanÅŸ maçÄ±nda Barcelona'ya 6-1 maÄŸlup olarak "Kupa 1"e veda etmesini "aÅŸaÄŸÄ±lanma" olarak deÄŸerlendirdi."Tarif edilemez derecede kötü" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla maçÄ±n haberini duyuran L'Equipe gazetesi, Paris ekibinin 88. dakikaya kadar turu geçmeyi garantilediÄŸini fakat 7 dakikada 3 gol yiyerek Ä°spanyol ekibine tarihi bir çÄ±kÄ±ÅŸ ÅŸansÄ± verdiÄŸini yazdÄ±. Gazete, "aÅŸaÄŸÄ±lanma" olarak deÄŸerlendirdiÄŸi bu yenilgi ile PSG için tüm planlarÄ±n bozulduÄŸunu da belirtti.Le Figaro gazetesi ise üst manÅŸetten verdiÄŸi haberinde, "Barcelona'da aÅŸaÄŸÄ±lanan PSG, Åžampiyonlar Ligi'ne veda etti" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±. Gazete diÄŸer sayfalarda ise, "Paris ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±, çiÄŸnendi, ezildi ve aÅŸaÄŸÄ±landÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tercih etti.

"PARÄ°S'Ä°N Ä°NANILMAZ BATIÅžI"

Haber kanalÄ± BFMTV, "Paris'in inanÄ±lmaz batÄ±ÅŸÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tercih ederken, futbolcularÄ±n Paris'e geliÅŸlerinde protesto ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±, araçlarÄ±n ve çevrenin zarar gördüÄŸü, orta saha oyuncusu Thiago Motta'nÄ±n bir taraftara aracÄ±yla çarptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.Le Monde gazetesi, maçla ilgili "inanÄ±lmasÄ± güç bir elenme" ifadesini kullanÄ±rken, Paris ekibinin Barcelona karÅŸÄ±sÄ±nda inanÄ±lmasÄ± güç bir skorla elendiÄŸini kaydetti. PSG Kulübü BaÅŸkanÄ± NasÄ±r el-Halifi'nin, "7 dakikada üç gol yemek çok aÄŸÄ±r" ÅŸeklindeki sözlerini baÅŸlÄ±ÄŸa çÄ±karan Liberation da, "maçÄ±n bitimine 2 dakika kala tur atlayan taraf olarak görülen PSG'nin bitiÅŸ düdüÄŸü ile birlikte sahaya gömüldüÄŸü" ve "imkansÄ±zdÄ± ve bunu baÅŸardÄ±lar" ifadeleriyle FransÄ±z kulübünün elenmesini eleÅŸtirdi.