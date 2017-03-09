Igor Tudor Galatasaray'daki geleceÄŸi hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Igor Tudor, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda uzun yÄ±llar gÃ¶rev yapmak istediÄŸini bildirdi

HÄ±rvat teknik direktör, kulüp dergisinin mart ayÄ± sayÄ±sÄ±na verdiÄŸi röportajda, futbola bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±, Galatasaray'a geliÅŸ süreci ve Türkiye hakkÄ±ndaki düÅŸünceleriyle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Tudor, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rmaktan dolayÄ± çok mutlu ve gururlu olduÄŸunu vurgulayarak, "Galatasaray'da uzun yÄ±llar görev yapmak istiyorum. Bir insan Galatasaray'da çalÄ±ÅŸÄ±rken daha fazla ne isteyebilir ki? Ä°nanÄ±lmaz bir kulüpte, harika bir ÅŸehirde yaÅŸÄ±yorum. Burada uzun yÄ±llar kalmak için elimden gelen her ÅŸeyi ortaya koyacaÄŸÄ±m. Kulüpte bir yer edinmek, geliÅŸimin doÄŸru karar olduÄŸunu göstermek ve baÅŸarÄ±lÄ± olmak istiyorum. Burada olmak bana Juventus günlerimi hatÄ±rlatÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

"Ne yapmak istediÄŸiniortaya koyan bir takÄ±m görmek istiyorum"

Ä°lk iki maçÄ±nda istedikleri sonuçlarÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± ancak yeterli kaliteye sahip bir takÄ±m kadrolarÄ±nÄ±n olduÄŸunu aktaran Igor Tudor, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"OyuncularÄ±m fedakarlÄ±k yapmaya hazÄ±rlar. Bu nedenle iÅŸler bazÄ± alanlarda istediÄŸimiz gibi gidiyor. GeniÅŸ zamanda bakarsak iyi çalÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z, yetenekliyseniz eninde sonunda sonuçlar gelecektir. Åžans da size dönmüÅŸ olacaktÄ±r. Sonuçlar istenildiÄŸi gibi gelmediÄŸi anda sürekli bir eleÅŸtiri olacaktÄ±r. Ä°nsanlar galibiyetlerde her ÅŸeyin çok iyi, maÄŸlubiyetlerde ise çok kötü olduÄŸunu düÅŸünüyor. Ben bu tip bir antrenör ya da insan deÄŸilim. Sahada ne yapmak istediÄŸini çok açÄ±k bir ÅŸekilde ortaya koyan bir takÄ±m görmek istiyorum. Sonuçlar mutlaka gelecektir."

Igor Tudor, Galatasaray'a geliÅŸinin ideal bir zamanda gerçekleÅŸmediÄŸini anlatarak, "Galatasaray sizi teknik direktörü olarak görmek istiyorsa 'hayÄ±r' diyemezsiniz. Sadece benim gibi kariyerinin henüz baÅŸÄ±nda olan bir teknik direktör deÄŸil dünyadaki büyük antrenörler de bu teklife hayÄ±r diyemezler." ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.

"Her ÅŸey çok hÄ±zlÄ± geliÅŸti"

Hemen hemen her takÄ±mÄ±n problemleri olduÄŸuna dikkati çeken HÄ±rvat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Barcelona'da Luis Enrique ayrÄ±lÄ±yor, Real Madrid tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor... 'Sadece bizim problemlerimiz var' diye düÅŸünecek lükse sahip deÄŸiliz. HazÄ±r olmalÄ±, problemleri tespit etmeli ve çözmek için kafa yormaya baÅŸlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Her ÅŸey çok hÄ±zlÄ± geliÅŸti. Galatasaray'a gelmeden önce uzun süre gazetelerde haberler çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Fakat kulüpten ne bana ne de menajerime herhangi bir talep gelmemiÅŸti. Hiçbir baÄŸlantÄ± olmadÄ±. Bir gün içinde anlaÅŸtÄ±m ve imzayÄ± attÄ±m. OlmuÅŸ gibi aktarÄ±lan tüm hikayeler aslÄ±nda gerçekleÅŸmedi. Tüm bu 'saygÄ±' konusunda çÄ±kan haberlerin hiçbiri gerçeÄŸi yansÄ±tmÄ±yor."

"Ya iyisinizdir ya da kötü, yaÅŸla alakasÄ± yok"

YaÅŸÄ±nÄ±n genç olmasÄ±yla ilgili eleÅŸtirilere cevap veren 38 yaÅŸÄ±ndaki Tudor, "Genç ya da yaÅŸlÄ±, yeÅŸil ya da kÄ±rmÄ±zÄ± arasÄ±nda bir fark yok. Ya iyisinizdir ya da kötü. Bunun yaÅŸla alakasÄ± yok. YÄ±llar içinde geliÅŸebilirsiniz fakat içinizde o yetenek ve ateÅŸ yoksa 200 yÄ±l takÄ±m çalÄ±ÅŸtÄ±rsanÄ±z da aynÄ± yerde kalmÄ±ÅŸ olursunuz. " ÅŸeklinde görüÅŸlerini paylaÅŸtÄ±.

"Türk futbolu hakkÄ±nda hep olumlu düÅŸüncelerim oldu"

Tudor, Türkiye'de futbolun çok sevildiÄŸini belirterek, "Türkiye'ye gelmeden önce Türk futbolu hakkÄ±nda hep olumlu düÅŸüncelerim oldu. Buraya geldiÄŸimde gördüklerim de düÅŸüncelerimde yanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± gösterdi. Tutku, güzel statlar, iyi maçlar, tüm ligi kapsayan canlÄ± yayÄ±nlar Türkiye'de futbolun hangi seviyede olduÄŸunu zaten gösteriyor." yorumunu yaptÄ±.