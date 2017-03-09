Ana Sayfa | SPOR 09/03/2017 14:44

Mehmet Ekici transferiyle ilgili flaÅŸ geliÅŸme

mehmet ekici

Trabzonspor BaÅŸkanÄ± Muharrem Usta, Mehmet Ekici'nin geleceÄŸine dair Ã¶nemli aÃ§Ä±klamada bulundu

Trabzonspor BaÅŸkanÄ± Muharrem Usta, Okay YokuÅŸlu için düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Usta, transferi yÄ±lan hikayesine dönen Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sinyalini vererek, "Ekici'nin kendisine göre kurduÄŸu bir iÅŸ planÄ± var. O konu kapanmÄ±ÅŸtÄ±r." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

OKAY 2020'YE KADAR TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor, Okay YokuÅŸlu ile 2019-2020 sezonuna kadar sözleÅŸme uzattÄ±. Ä°mza töreninde konuÅŸan Trabzonspor BaÅŸkanÄ± Muharrem Usta, "Okay, Trabzon'u ve Trabzonspor'u fazlasÄ±yla benimsemiÅŸ bir oyuncu. Tarihin en basit sözleÅŸme dönemini geçirdik. Kendisine buradan teÅŸekkür ediyorum." ifalerini kullandÄ±.

Okay YokuÅŸlu'nun sözleri ise ÅŸöyle;

"Bu ÅŸehirde ilk geldiÄŸimde nasÄ±l heyecanlÄ±ysam ÅŸimdi de aynÄ± heyecanÄ± taÅŸÄ±yorum. Mutluyum ve huzurluyum. KÄ±saca söylemek gerekirse, bu huzurumu bozmak istemedim. Sezon baÅŸÄ±nda yeni bir takÄ±mdÄ±k. BazÄ± ÅŸeylerin oturmasÄ± zaman alÄ±yor diye düÅŸünüyorum." dedi.

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