Olympiakos BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± ÅŸifreli mi canlÄ± yayÄ±n bilgileri

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde BeÅŸiktaÅŸ rakibi Olympiakos takÄ±mÄ±na konuk olacak

Türk takÄ±mlarÄ± ile Yunan takÄ±mlarÄ± Avrupa kupalarÄ±nda 21 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiler. Bu maçlarda Yunan temsilcileri beÅŸ galibiyet alabildiler. BeÅŸiktaÅŸ daha önce Avrupa kupalarÄ±nda Yunan takÄ±mlarÄ± ile bir kez eÅŸleÅŸti. 2014/15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarÄ±nda Asteras Tripolis ile oynadÄ±klarÄ± iki maç da berabere bitti. Olympiakos Avrupa kupalarÄ±nda Türk takÄ±mlarÄ± ile beÅŸ kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Bu maçlarda Olympiakos iki galibiyet aldÄ±.Olympiakos Türk takÄ±mlarÄ± ile Avrupa kupalarÄ±nda evinde oynadÄ±ÄŸÄ± iki maçta gol yemedi ve yenilmedi.

Olympiakos BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda ÅŸifreli mi?

Olympiakos BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± 9 Mart PerÅŸembe akÅŸamÄ± saat 23:05'te baÅŸlayacak. Mücadele TRT 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak