Ana Sayfa | SPOR 09/03/2017 15:01

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 24. hafta maÃ§larÄ±nda hangi hakemler gÃ¶rev yapacak

sÃ¼per lig

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta oynanacak mÃ¼cadelelerde dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarÄ±nda düdük çalacak hakemler ÅŸunlar:

YarÄ±n:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Ali PalabÄ±yÄ±k

11 Mart Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Hüseyin Göçek

16.00 OsmanlÄ±spor-Bursaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-GençlerbirliÄŸi: FÄ±rat AydÄ±nus

19.00 Gaziantepspor-KasÄ±mpaÅŸa: Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m

12 Mart Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir: Arda KardeÅŸler

19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya

19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Kayserispor: Cüneyt ÇakÄ±r

13 Mart Pazartesi:

20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor: YaÅŸar Kemal UÄŸurlu

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