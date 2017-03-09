SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 24. hafta maÃ§larÄ±nda hangi hakemler gÃ¶rev yapacak

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta oynanacak mÃ¼cadelelerde dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarÄ±nda düdük çalacak hakemler ÅŸunlar:
YarÄ±n:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Ali PalabÄ±yÄ±k
11 Mart Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Hüseyin Göçek
16.00 OsmanlÄ±spor-Bursaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-GençlerbirliÄŸi: FÄ±rat AydÄ±nus
19.00 Gaziantepspor-KasÄ±mpaÅŸa: Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m
12 Mart Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir: Arda KardeÅŸler
19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya
19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Kayserispor: Cüneyt ÇakÄ±r
13 Mart Pazartesi:
20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor: YaÅŸar Kemal UÄŸurlu